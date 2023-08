Razpis za pospeševanje razvoja podjetništva odprt do 15. septembra

Obrtna cona Dobova (Foto: arhiv; Občina Brežice)

Izsek iz prostorskega načrta OC Dobova

Brežice - Občina Brežice v 2023 namenja za razpis 140.000 evrov proračunskih sredstev

Občina Brežice spodbudno okolje za razvoj podjetništva ustvarja tudi s prostorskim urejanjem in sledenjem razvojnim pobudam z občinskim prostorskim načrtom, urejanjem in širitvijo poslovnih con (trenutno je v načrtu širitev cone v Dobovi) ter vsakoletnim razpisom za neposredne pomoči podjetnikom – vloge je letos potrebno oddati do vključno 15. septembra.

Z razpisom sofinancirajo naložbe v investicije (stroje in opremo), sodelovanje na sejmih z novimi inovativnimi produkti in storitvami ter najemnine v starem mestnem jedru. Do sredstev javnega razpisa so upravičene mikro in majhna podjetja.

Širitev obrtne cone Dobova

Občina Brežice vodi postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev obrtne cone Dobova (OPPN). Na območjih širitve načrtujejo gradbene parcele za gradnjo obrtnih, proizvodnih objektov, objektov za promet in skladiščenje, dostopni cesti ter premostitev preko potoka Negot in vso potrebno infrastrukturo. Občina je trenutno v fazi javna razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN, javna razgrnitev se bo začela 4. 9. 2023 in bo potekala do vključno 4. 10. 2023. Javna obravnava prostorskega akta bo v sredo, 20.9.2023, ob 16. uri v sejni sobi na Občini Brežice.

Subvencija za poračun vodarine za leto 2022

V letu 2023 občina na podlagi pravilnika, ki ga je sprejel občinski svet, zagotavlja tudi sredstva za subvencije podjetjem za poračun vodarine za leto 2022 zaradi energetske krize. Na podlagi pooblastila bo Javno podjetje Komunala Brežice izvedlo nakazilo subvencije posameznemu upravičencu (podjetju) ob mesečnem obračunu vodarine. Subvencija bo predvidoma izvedena ob mesečnem obračunu vodarine za avgust. 123 podjetij v občini Brežice je vrnilo izpolnjene izjave (kar je bil predpogoj za subvencijo) in tudi izpolnjuje pogoje po pravilniku, zato bodo prejeli subvencijo za poračun vodarine za leto 2022 v višini 70 odstotkov.

