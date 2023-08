Galerija na prostem - le vročina jih je nekaj odgnala

26.8.2023 | 16:00

Ustvarjanje v senci koprivovcev (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Likovno kulturno društvo Mavrica je davi pred rotovžem na novomeškem Glavnem trgu pripravilo tradicionalno 16. slikarsko kolonijo Galerija na prostem ter k slikanju poleg članov društva in gostujočih slikarjev povabilo tudi šolske in predšolske otroke. Tema letošnje kolonije so bile, kot je že v navadi, mestne vedute.

Na kolonijo se je tokrat prijavilo 32 slikarjev, a so se štirje zaradi vročine sodelovanju odpovedali, prireditelji pa so iz istega vzroka čas ustvarjanja nekoliko skrajšali.

Na koloniji, namenjeni ljubiteljskim slikarjem zrelejšega obdobja, ki jim je tudi tokrat kot strokovni mentor pomagal novomeški slikar Jože Kotar, so udeleženci navdih poiskali v starem mestnem jedru, pri čemer je bilo zaželeno, da to ni vedno podoba Brega, ampak so to lahko tudi zanimivi in značilni detajli. Med gosti iz drugih krajev jih je bilo največ iz sorodnega upokojenskega likovnega društva iz Ljubljane. Razstavo na koloniji ustvarjenih del bodo pripravili decembra v Knjižnici Mirana Jarca.

Na svoj račun so prišli tudi najmlajši. (Foto: I. Vidmar)

Kot je povedala predsednica Likovno kulturnega društva Mavrica Alenka Zupan, začetki društva segajo v leto 1998, ko se je šest likovnih ustvarjalcev združilo v likovno sekcijo, ki je že leta 2004 prerasla v društvo: »Po 25 letih skupnega delovanja smo člani Mavrice slikarsko in galerijsko aktivni in eno najbolj prepoznavnih novomeških društev. Uveljavljeni smo tako v Sloveniji kakor v tujini. Zadnjih pet let imamo redna srečanja v prostorih RIC-a, prej pa smo skupaj ustvarjali na Osnovni šoli Grm. Izobraževalne delavnice potekajo pod vodstvom različnih mentorjev in v različnih tehnikah. Sodelujemo na ex-temporih in natečajih, udeležujemo se vodenih ogledov galerij, predstavljamo se na skupinskih razstavah. Člani društva so se s svojimi posameznimi deli udeleževali tudi številnih likovnih in fotografskih razstav, tudi v tujini. Na slikah in drugih izdelkih članov društva je tako v 25 letih nastalo več sto upodobitev narave, krajin, vedut, tihožitij, številnih šopkov in figuralik – v olju, akrilu, akvarelu, tušu, pastelu ali risbi s svinčniki, flomastri ali ogljem. Njihova dela pa krasijo mnoge domove in ustanove.«

Kot je že v navadi, so del Galerije na prostem tudi tokrat namenili najmlajšim, ki so po množičnosti skoraj prekašali starejše slikarske kolege, med njimi pa je bilo tokrat tudi več ukrajinskih mačkov.

I. V.

Galerija