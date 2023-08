FOTO: Borilni spektakel v Trebnjem začinjen z domačima zmagama

26.8.2023 | 12:30

Jan Berus je v poslastici večera premagala Srba Vladimira Vujadinova.

Za Jana je bil to prvi profesionalni dvoboj.

Domače navijače je z zmago razveselila tudi Manca Senica (tretja z leve proti desni). Desno ob njej njen trener Alen Štritof.

Trebnje - V Trebnjem je včeraj potekal borilni spektakel, saj so v sklopu prireditve Slovo poletju na prostem pripravili K1 openair fight night za pokal Krajevne skupnosti Trebnje. Številno obiskovalci so spremljali zanimive dvoboje, vrhunec večera pa je bil zadnji dvoboj, v katerem sta se pomerila domači borec Jan Berus in Srb Vladimir Vujadinov.

Po le 37 sekundah se je zmage veselil Berus, ki je z močnim udarcem v predel okoli trebuha nasprotnika hitro spravil na tla. Vujadinov je poskušal nadaljevati, vendar se mu ni uspelo pobrati in sodnik je na veselje domačih navijačev predčasno prekinil dvoboj. »Zelo intenzivno sem se pripravljal na tale dvoboj. S trenerjem Alenom Štitofom sva imela načrt, da vse naredim že s prvim direktom in da vsak njegov kick, ki ga vrže, kaznujem. Dobil sem njegov kick z nogo, ga zaustavil, nato pa z desno roko močno sprožil v njegovo telo. Vesel sem zmage, izjemno sem užival pred domačimi navijači. Zame je bila to prva profesionalna borba,« je za naš časopis povedal Jan Berus.

Ogrevanje pred vrhuncem je bila profesionalna borba med Slovakinjo Lenko Semethovo in Katarino Linrong Sang, ki je z močnim udarcem z nogo v vrat premagala nasprotnico.

Domači navijači so z velikim zanimanjem pred tem spremljali tudi obračun trebanjske borke Mance Senica, ki se je pomerila s Srbkinjo Majo Pandurov. Manca je bila precej boljša in zanesljivo vknjižila zmago. »Vse je šlo po planu, uživala sem v borbi in izjemni podpori publike. Neverjeten občutek, ki te kar napolni z energijo. Ko sem videla, da mi gre, sem se sprostila in močno napadla nasprotnico,« je povedala Manca.

Glavni pobudnik dogodka Alen Štritof, ki vodi Klub borilnih veščin Fearless Fighters, je dejal, da je to dobra promocija kickboksa. »S tem ta šport približamo tudi širši publiki. To je že osma prireditev in peta pod okriljem prireditve Slovo poletju. Mislim, da odlično združujemo glasbo, zabavo in šport. Danes smo videli 13 borb, od tega sta bili zadnji dve profesionalni, se pravi brez čelad. Prepričan sem, da so gledalci uživali,« je dejal Štitof, ki je na koncu vse še povabil, da se naslednje leto znova vidijo v Trebnjem.

Besedilo in fotografije: R. N.

