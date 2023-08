FOTO: Ogenj z odpadkov na fasado; nesreča v Prečni

26.8.2023 | 08:30

Spodnja Libna: ogenj je z odpadkov preskočil na fasado (Fotografiji: PGE Krško)

Včeraj ob 14.45 sta v Prečni pri Novem mestu trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili akumulatorja, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu ene poškodovane osebe in posuli razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli dve poškodovani osebi, ena je bila prepeljana v Splošno bolnišnico Novo mesto. Za čiščenje cestišča so poskrbeli gasilci PGD Prečna.

Madeži na potoku

Ob 10.30 je občan na gladini potoka na Senovem, občina Krško, opazil madeže. Gasilci PGE Krško so podrobno pregledali območje ob in na potoku, vendar morebitnega onesnaženja z nevarno snovjo niso zaznali.

Ogenj z odpadkov na fasado



Ob 16.36 je v naselju Spodnja Libna, občina Krško gorel odpadni material. Požar se je razširil na fasado objekta. Gasilci PGE Krško in PGD Dolenja vas so požar pogasili in objekt pregledali s termo kamero.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo danes od 12:00 do 16:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ELEKTRO, izvod 2. POLNILNICA AVTO SLAK, 8. SLAK.

M. K.