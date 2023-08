Čaka nas še nekaj tropskih noči, čez dan na JV do 37°C; v ponedeljek osvežitev

25.8.2023 | 13:30

Za nami je tropska noč, saj temperature ponoči niso padle pod 20 stopinj Celzija, kar je za vročinske valove pogosto. Trenutni vročinski val nas bo spremljal do vključno nedelje, osvežitev pa nas čaka v ponedeljek, ko je pričakovati tudi nekaj padavin in neviht, je pojasnil dežurni meteorolog Agencije RS za okolje (Arso) Brane Gregorčič.

Najnižje temperature to noč na več lokacijah niso padle pod 20 stopinj Celzije. Najbolj vroče je bilo po podatkih Arsa v Kopru, kjer je bila najnižja temperatura 24,5 stopinje Celzija. Vroče je bilo ponoči tudi v Tatrah, kjer so namerili 23,5 stopinje Celzija, in v Vedrijanu, kjer se ozračje ni ohladilo pod 23,4 stopinje Celzija.

Temperature so nad 20 stopinj Celzija vztrajale tudi v Slavniku, Lendavi, ljubljanskem Bežigradu, Slovenskih Konjicah, Murski Soboti, Novem mestu in v mariborskem Vrbanskem platoju.

A to niso bile najvišje izmerjene temperature zadnje tretjine avgusta. Prejšnji rekord je bil izmerjen v Kopru (25,5 stopinje Celzija), v Verdijanu pa so ga namerili v četrtek, ko se živo srebro ponoči ni spustilo pod 25,1 stopinje Celzija.

Take noči so v vročinskih valovih pogoste, je pa odvisno tudi od mikrolokacije merilne postaje, pravi Gregorčič. "Kje ob jasnem vremenu morda nastanejo jutranje inverzije, tam ni tako toplo, na pobočnih legah pa je ponavadi najtopleje zjutraj. Zelo toplo je tudi v bližini morja, ker je toplo morje," je pojasnil.

Pred nami je še kakšna tropska noč, saj se bo trenutni vročinski val nadaljeval do vključno nedelje, je pojasnil Gregorčič. Težišče vročine se bo z območja Goriške prestavilo bolj proti vzhodu, proti Beli krajini in obrobju Panonske nižine. Najvišje temperature bodo tako na jugovzhodu, kjer se lahko živo srebro povzpne do 37 stopinj Celzija. Drugod bo med 30 in 35 stopinj Celzija.

V večjem delu Slovenije bo po nižinah velika toplotna obremenitev, opozarja Arso, ki je za večji del države, z izjemo Gorenjske, izdal oranžno opozorilo. Enako opozorilo velja za soboto. Povečana je tudi požarna ogroženost, predvsem na Primorskem, dodaja Gregorčič.

Osvežitev prihaja v ponedeljek, ko lahko ob prehodu hladne fronte pričakujemo tudi nekaj padavin in neviht. "Ob spremenljivem vremenu zdaj vsi nekoliko s strahom pričakujemo padavine," pravi Gregorčič, saj so zaradi avgustovskih poplav razmere "bolj ranljive". "Če bi se takšna situacija zgodila v običajnih razmerah, nas ne bi pretirano skrbelo, kajti ne kaže na kakšna silovita neurja v ponedeljek," je dodal.

Odstranjevanje posledic ujm namreč še vedno poteka na območjih zahodnoštajerske, koroške, gorenjske in ljubljanske regije. Zemeljski plaz se je zjutraj sprožil v naselju Koprivna v občini Črna na Koroškem. Plaz, ki ne ogroža ljudi ali stanovanjskega objekta, so si ogledali gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Črna na Koroškem in pripadniki Civilne zaščite, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

"V prihodnjem tednu kaže na dnevne temperature nekje v intervalu med 20 in 25 stopinj Celzija, torej prijetne temperature," je še dodal Gregorčič.

