V Portorožu Dolenjci ukradli drog javne razsvetljave; s poltretjim promilom na AC

25.8.2023 | 18:00

Policiste je danes ob 2. uri zjutraj poklical občan Portoroža in prijavil, da je na parkirišču slišati hrup, kot bi nekdo vlamljal. Patrulja je na kraju izsledila "osebe z Dolenjske". Eden od njih je nosil drog javne razsvetljave. V postopku so 32-letniku zasegli tudi orodje, s katerim je razstavil drog. Javno podjetje je oškodoval za 3000 evrov, sledi mu kazenska ovadba.

V zavetju teme po paradnižnik

Iz Policijske uprave Novo mesto pa danes med drugim ponovno poročajo o - tokrat večernem - plenjenju njiv. Sinoči nekaj po deseti uri so namreč stanovalce na Muhaberju zbudili sumljivi zvoki pred hišo – šli so preverit in pri tem opazili neznance, ki so bežali z njihove njive. Poklicali so na številko policije 113, nato pa skupaj z novomeškimi policisti pregledali okolice hiše. Ugotovili so, da so jim pobrali za okoli dvajset kilogramov paradižnika. Za storilci še poizvedujejo.

Pridržali dva pijana razgrajača, opogumljena s 'kolegi'

Brežiške policiste so v sredo nekaj po deseti uri zvečer klicali v Cerklje ob Krki. Tam naj bi opiti gostje začeli razgrajati, ko jim niso želeli postreči z alkoholom, pri tem pa razbili nekaj kozarcev in izvršili manjšo tatvino. Ko so jih na početje opozorili, so začeli groziti. Med postopkom je na kraj prišlo še več oseb, glavna akterja (21-letnik in 32-letnik iz Gazic), očitno pijana, pa sta kljub prisotnosti policistov razgrajala še naprej, ob tem pa še grozila navzočim. Oba so odpeljali v pridržanje do iztreznitve na policijsko postajo. Za kršitev javnega reda in miru bosta dobila plačilni nalog, zbirajo pa še obvestila zaradi suma storitve kaznivih dejanj grožnje, tatvine in poškodovanja tuje stvari.

Brez vozniškega dovoljenja povzročil nesrečo, moped so mu zasegli

Včeraj dopoldne je na Ratežu 20-letni voznik mopeda domnevno zaradi vožnje preblizu desnemu robu padel po vozišču. Voznik in njegov sopotnik istih let sta se pri tem lažje poškodovala. Med postopkom so policisti ugotovili, da je mopedu dan prej potekla registracija, voznik pa nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so ga zasegli. Prisotnosti alkohola niso zaznali, sta pa oba uporabljala zaščitni čeladi.

S poltretjim promilom alkohola (!) vijugal po avtocesti (!)

Vozniki na avtocesti od Novega mesta proti Obrežju so minulo noč okoli pol polnoči poklicali na številko policije 113 in opozorili na voznika osebnega avtomobila, ki je vijugal po cesti. Policisti so ga ustavili na Smedniku in 38-letnemu vozniku iz okolice Cerknice odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 1,19 mg/l alkohola v izdihanem zraku (skoraj 2,5 promila). Voznika so pridržali in uvedli postopek o prekršku.

Huje poškodovan motorist

Na relaciji Črnomelj – Vranoviči je sinoči, nekaj pred 20. uro, prišlo do prometne nesreče, v kateri se je huje poškodoval motorist. Po prvih ugotovitvah ogleda je 35-letna voznica osebnega avtomobila izsilila prednost 26-letnemu vozniku motornega kolesa. Slednji je padel po vozišču in si poškodoval zapestje in glavo – v novomeški bolnišnici so poškodbe opredelili kot hude. Prisotnosti alkohola niso ugotovili pri nobenem od udeležencev. Zaradi nudenja pomoči, ogleda kraja in odstranjevanja posledic je bil promet oviran uro in pol.

Pridržali dva pijana kršitelja

Črnomaljski policisti so zardi kršitve javnega reda in miru sinoči nekaj po 20. uri posredovali na ulici 21. oktobra, kjer je javni red in mir kršil opit 40-letni domačin. Razgrajal je tudi po prihodu policistov in se do njih vedel nedostojno, odredili so mu pridržanje. Danes zjutraj je zdravnica zanj odredila prisilno hospitalizacijo, zato so ga v spremstvu policistov odpeljali na zdravljenje.

V noči na petek, okoli ene ure, so sevniški policisti posredovali na Metnem Vrhu, kjer je mlajši moški opit kršil javni red in mir in se ni pomiril niti po prihodu policistov, do katerih se je za povrhu še nedostojno vedel. Vklenili so ga in odpeljali v pridržanje.

Včeraj 234 migrantov

Na območju policijske uprave Novo mesto so policisti včeraj obravnavali 234 tujih državljanov, ki so nezakonito prestopili notranjo mejo oziroma niso izpolnjevali pogojev za bivanje v Sloveniji. Vsi so bili prijeti na območju Posavja (od Obrežja, Rigonc in Dobove). Po prvih ugotovitvah po državljanstvih prednjačijo državljani Afganistana, Maroka in Pakistana, sledijo še državljani Turčije, Alžirije, Bangladeša, Indije, Nepala in Iraka.

M. K.