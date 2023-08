Taval zmeden in izgubljen

25.8.2023 | 12:00

V torek ob 19. uri so policiste na številki 113 poklicali iz Mihalovca in sporočili, da po vasi tava starejši moški. Policisti so ga slabo uro kasneje našli v Ločah. Tudi od tam so klicali na 113, da se je pri njih oglasil moški, ki deluje dezorientirano, ne ve, kje naj bi imel avto, s katerim naj bi ''nekje v okolici obtičal, ko je nekaj iskal ...'' Moškega so zadržali do prihoda policistov. Sicer je bil fizično zdrav in nepoškodovan, le pogovor je bil od časa do časa nenavaden, sporočajo s PU Novo mesto.

Brežiški policisti so se odločili, da zbeganega in izgubljenega moškega kljub vsemu ne bodo izpustili izpred oči. S pomočjo dokumentov in operativno-komunikacijskega centra novomeške policijske uprave so ugotovili njegovo identiteto in sklenili, da ga raje kar sami zapeljejo domov, v Bistrico ob Sotli, torej na območje sosednje policijske postaje Šmarje pri Jelšah. Predali so ga domačim, ki so ob tem policistom povedali, da 62-letnik boleha za demenco.

Včeraj so svojci obvestili policiste, da so nepoškodovan našli tudi njegov avto.

''Občani so tako s klicem na številko 113 reagirali ustrezno in prisebno, policiste opozorili na izgubljenega moškega, slednji pa po prepoznavi simptomov in okoliščin poskrbeli, da je prišel domov varno, čeprav je bil doma iz sosednje policijske uprave,'' so še sporočili s policije.

M. K.