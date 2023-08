Leseni most v Lokah ostaja zaprt za vse

25.8.2023 | 14:20

Popolna sanacija nosilne konstrukcije mostu v naselju Loke ni tako preprosta in hitra, kot bi si želeli na občini. (Foto: R. N.)

Loke - Občina Straža zaporo mostu v Lokah podaljšala do konca avgusta – Obnova malo verjetna, rušitveni načrt že imajo – Neformalni krajevni odbor z drugim predlogom, kje naj bi stal nov most

Leseni most čez reko Krko v naselju Loke, ki ga je Občina Straža zaprla zaradi slabega stanja, ostaja zaprt tudi po 18. avgustu. Trenutno popolna zapora velja do konca meseca, promet pa je preusmerjen po drugih javnih cestah. V Straži so, kot smo že pisali, sicer v pričakovanju novega mostu, ki bo stal skoraj milijon evrov.

Kot pojasni župan Dušan Krštinc, so po temeljitem pregledu mostu ocenili, da popolna sanacija nosilne konstrukcije ni tako preprosta in hitra, kot bi si želeli, in s tem tudi ne finančno smiselna glede na to, da bodo gradili novega. »Podvodni pregled pilotov je sicer pokazal, da bi bil most z omejitvam lahko celo odprt, a bi že malo večje deblo, ki bi ob povišanju nivoja Krke na primer zadelo ob načete pilote, predstavljalo preveliko nevarnost, zato ostaja v veljavi popolna zapora. V tem tednu si bo stanje mostu ogledalo še eno izmed podjetij, ki bi ga lahko popravilo, potem pa bomo videli, kaj in kako,« pove župan.

Za most so na občini že dobili rušitveni načrt, v roku največ meseca dni pa bodo po županovih besedah podpisali še pogodbi z lastnikoma za služnost in odkup zemljišč za postavitev nadomestnega mostu, ki ju potrebujejo za pridobitev gradbenega dovoljenja. V kratkem pričakujejo še projekt za izvedbo (PZI); ko ga bodo dobili, bodo objavili razpis za izvajalca. Nov most v Lokah bo podoben tistemu, ki je tam stal še okoli leta 1970, imel bo betonske temelje in leseno konstrukcijo. Bo nekoliko širši od zdajšnjega, imel pa bo ločeno površino za pešce in kolesarje.

ZA NOV MOST NA DRUGI LOKACIJI

O problematiki lesenega mostu so pred kratkim govorili tudi na sestanku trenutno še neformalnega krajevnega odbora 5. volilne enote Loke - Volavče - Zalog, pri čemer so se posebej dotaknili neustrezne cestne povezave in izjemno velikega prometa skozi naselje Loke ter njegov vpliv na življenje občanov. »Po vsebinsko kritični razpravi je bil soglasno sprejet sklep, da krajevni odbor predlaga občanom 5. volilne enote, da se most v Lokah trajno zapre za ves promet, razen za pešce in kolesarje. V OPN se vnese lokacija za gradnjo novega mostu nad vasjo Loke v smeri proti Hruševcu. Mogoča lokacija je na zemljišču, ki je v lasti Občine Straža. O tem bodo odločali na sestanku občanov vseh treh vasi, ki bo v dneh po 10. septembru. Če bodo sklep izglasovali, bo krajevni odbor o tem obvestil občino in ga predlagal v obravnavo straškemu občinskemu svetu,« pojasni Franc Plut, svetnik te volilne enote v občinskem svetu.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista

M. Žnidaršič