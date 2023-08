Pred ognjem živali rešili

25.8.2023 | 07:00

Ponoči ob 2.00 je v naselju Goljek v občini Trebnje gorel gospodarski objekt v velikosti 10 x 15 metrov. Gasilci PGD Velika Loka, Občine, Čatež pod Zaplazom, Trebanjski Vrh, Šentlovrenc, Trebnje in Ponikve so zavarovali kraj dogodka, preprečili požarni preskok na bližnje objekte, požar pogasili in požarišče ter okolico pregledali s termovizijsko kamero. Pred prihodom gasilcev so iz poslopja domačini rešili živali, pogorel je del objekta in nekaj orodja.

Trčila avto in motor

Ob 20.01 sta na cesti Črnomelj - Vranoviči trčila osebno vozilo in motorno kolo. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, nudili pomoč policiji pri osvetljevanju kraja dogodka in nudili prvo pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev NMP Črnomelj. Poškodovanca so prepeljali v SB Novo mesto. Dežurni delavec cestnega podjetja je poskrbel za zavarovanje kraja nesreče s prometno signalizacijo.

Alarm v knjižnici

Ob 23.39 se je na Rozmanovi ulici v Novem mestu sprožil požarni alarm v prostorih knjižnice. Gasilci GRC Novo mesto so pregledali prostore in resetirali alarm. Do požara ni prišlo.

Gorela prikolica

Ob 19.54 je v ulici Trata XIV v Kočevju gorela počitniška prikolica in odpadni material. Gasilci PGD Kočevje so požar pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLENJCI na izvodu DOLENJCI;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA na izvodu GRAJSKE NJIVE;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NAKLO izvod SKS v dolino.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRDINOVA, izvod 5. NOVO NASELJE;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OTOK, izvod Proti Kolpi;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽEVSKA VAS, izvod 3.PROTI METLIKI.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7:30 do 9:30 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEVNO, izvod 1.OB CESTI LEVO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JELŠE;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP SREDNJE GRČEVJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE PRI ČATEŽU, izvod 2. TREBANSKI VRH.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Marendol, nizkonapetostno omrežje – Papež med 08:00 in 14:00 uro, TP Šmarje 4 med 7:50 in 14:00 uro in TP Zalog, nizkonapetostno omrežje – Na Rovnicah – Zadne selo med 8:00 in 14:00 uro; na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Artiče, nizkonapetostno omrežje – Artiče Rožman smer Arnovo selo med 08:00 in 14:00 uro, TP Brežice stadion, nizkonapetostno omrežje – Bracanovič levo med 8:00 in 11:00 uro in TP Čatež vas, nizkonapetostno omrežje – Smer Dvorce med 9:00 in 11:00 uro; na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Jerman vrh med 8:00 in 14:00 uro, TP Vihre med 7:00 in 9:30 uro in TPe Brege med 10:00 in 12:00 uro.

