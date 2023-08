Tribune stadiona Portoval bodo prenovili in pokrili

25.8.2023 | 09:20

Stadion Portoval

Takšna bo nova tribuna.

Podpisnika pogodbe župan Gregor Macedoni in Edo Škufca CGP, v družbi predsednika AK Krka Andreja Jerička in predsednika NK Krka Jožeta Berusa (Fotografije in vizualizacija: MO Novo mesto)

Novo mesto - V občini Novo mesto načrtujejo prenovo tribune na stadionu Portoval, ki bo vključevala tudi izvedbo nadstrešnice. Pogodbo o tem sta včeraj popoldne podpisala župan Gregor Macedoni in Edo Škufca iz podjetja CGP. Naložba je vredna nekaj več kot milijon evrov.

Preurejena in pokrita tribuna na novomeškem osrednjem stadionu bo omogočala spremljanje športnega dogajanja v vseh vremenskih razmerah 1000 gledalcem. Tem bo med drugim na voljo 760 sedišč.

Tribuna bo na severni in južni strani razširjena, nad njo bo urejena nadstrešnica z VIP prostorom za novinarje in snemalce, urejeni bodo tudi novi pomožni prostori in sanitarije. Dela naj bi bila zaključena v šestih mesecih.

Naložbo v vrednosti nekaj več kot milijon evrov bo v višini 100.000 evrov sofinanciralo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, 74.000 evrov bo prispevala Fundacija za šport, 50.000 evrov Nogometna zveza Slovenije, preostanek pa bo zagotovila novomeška občina.

Mestna občina z nadgradnjo tribune izboljšuje športno infrastrukturo za nogomet in atletiko, mestni stadion pa bo po dolgih letih dobil novo podobo. Preureditev bo nogometnemu klubu Krka omogočila zadostno število individualnih sedežev za izpolnjevanje pogojev nastopanja na najvišji ravni, atletskemu klubu pa izvedbo večjih atletskih tekmovanj in mitingov, so sporočili z rotovža.

M. K.