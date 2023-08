FOTO: Počilo na cesti Dobliče - Stari trg ob Kolpi; tudi včeraj zajeli več kot 300 migrantov

24.8.2023 | 18:50

Današnja nesreča na cesti Dobliče - Stari trg ob Kolpi (Foto: Radio Odeon)

Danes ob 10.37 je na cesti pri Ratežu padel motorist. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in pregledali kraj dogodka. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega na kraju oskrbeli in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 11.47 sta na cesti Dobliče - Stari trg ob Kolpi trčili osebni vozili. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, pomagali policiji in vlečni službi. Dežurni delavec cestnega podjetja je počistil cestišče. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Potapljač arheolog naletel na vojne ostanke

Ob 5.47 je potapljač arheolog pod mostom v reki Krki v Kostanjevici na Krki naletel na neeksplodirana ubojna sredstva. Pirotehniki so štiri naboje za raketno pištolo, dve minometni mini, devet kosov pehotnega streliva in eno topovsko granato, vse nemške in italijanske izdelave iz obdobja II. svetovne vojne, odstranili in uničili na varnem kraju.

Gorelo v dimniku

Ob 6.56 je v naselju Leskovec v Podborštu, občina Sevnica, gorelo v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šentjanž so požar pogasili in pregledali objekt s termovizijsko kamero.

Migranti

S policijske uprave Novo mesto poročajo, da so včeraj policisti obravnavali 350 tujih državljanov, ki so na nezakonit način prestopili notranjo mejo oziroma pri sebi niso imeli ustreznih dokumentov za bivanje v Republiki Sloveniji. Vse so prijeli na območju Posavja (Dobova, Rigonce, Mostec, Mihalovec, Trnje, Loče, Mostec, Kapele, Veliki Obrež, Obrežje). Po prvih ugotovitvah po državljanstvih prednjačijo državljani Afganistana, Pakistana in Maroka (sledijo še domnevni državljani Indije, Nepala, Senegala, Konga, Toga, Rusije, Sirije, Turčije, Tunizije in Alžirije).

Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe iz Obrežja do nekaj pred trinajsto uro na avtocesti Obrežje – Ljubljana kontrolirali avtobus hrvaškega prevoznika. V postopku so ugotovili, da vozi dve državljanki Rusije, ki nista izpolnjevali pogojev za bivanje v Sloveniji. Še tri so pol ure kasneje prijeli na avtobusu na Obrežju.

Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe iz Obrežja so ob pol osmih zvečer na Drnovem ustavili avto nemških tablic, v katerem je bilo več oseb. Voznica je bila 33-letna državljanka Rusije, z urejenim statusom prebivanja v Nemčiji, ki je v avtu vozila še štiri državljane Rusije, ki niso izpolnjevali pogojev za bivanje v Sloveniji – izkazalo se je, da je šlo za njene družinske člane. Voznici so izrekli globo. Postopki s tujci še niso zaključeni.

M. K.