Težave s pomanjkanjem zdravnikov naj bi rešili, a direktor ZD odstopil

24.8.2023 | 17:45

Gregor Košir in Vladimir Prebilič na današnji novinarski konferenci (Foto: Občina Kočevje)

Kočevje - V občini Kočevje ocenjujejo, da jim je uspelo rešiti težave s pomanjkanjem zdravnikov. "Trenutno je v prihodu devet novih zdravnikov, z dvema pa še tečejo pogovori," je na novinarski konferenci povedal direktor ZD Kočevje Gregor Košir. Ta je sicer danes kljub temu podal odstop z mesta direktorja. Za področje zdravstva namerava skrbeti kot podžupan.

V Zdravstvenem domu (ZD) Kočevje so se po besedah Koširja težave s pomanjkanjem zdravnikov izrazito poslabšale v času koronavirusa, ko se je več zdravnikov upokojilo, nekaj jih je odšlo drugam, vrnjenih je bilo nekaj koncesij. Položaj je bilo tako slab, da so skorajda morali že omejevati nujno medicinsko pomoč in zapreti pediatrično ambulanto, je dejal Košir.

V zadnjem letu in pol pa jim je uspelo trend obrniti. Tako je v postopku prihoda v ZD trenutno devet novih zdravnikov, z dodatnima dvema pa se še pogovarjajo. Od tistih, ki že prihajajo, gre za dva specialista urgentne medicine, dve pediatrinji, psihiatrinjo in štiri zdravnike, ki bodo za ZD Kočevje vpisali specializacijo za družinsko medicino.

Zdravniki iz Srbije in BiH

Ker je slovenski kadrovski bazen zdravnikov po besedah Koširja izpraznjen, so morali zdravnike iskati v tujini. Našli so jih predvsem v Srbiji, eno zdravnico tudi v BiH. Vsi od njih morajo pred začetkom dela osvojiti določeno stopnjo znanja slovenščine, pridobiti vsa dovoljenja in opraviti oceno strokovnosti pred strokovno komisijo, je pojasnil.

Da so nove zdravnike lažje pridobili, so jim morali po besedah kočevskega župana Vladimirja Prebiliča urediti nastanitev, vključitev njihovih otrok v šolo in vrtce ter tudi zaposlitev za partnerje. Osebno je z vsakim od njih opravil tudi pogovor.

Po besedah župana so v zadnjih dveh letih v občini trdo delali na vzpostavljanju zdravstvenega sistema. Poleg odpravljanja kadrovskih težav so se trudili tudi zagotavljati potrebne materialne pogoje in za to, da bi se zaposleni in pacienti v ZD počutili čim bolje. "Po dveh letih ocenjujemo, da smo vse tri omenjene naloge izpeljali," je dejal.

Morajo biti konkurenčni

Je pa Košir opozoril, da bo za ohranjanje trenutnega stabilnega položaja v ZD Kočevje in tudi drugih zdravstvenih domovih v državi nujna sprememba zdravstvene politike na državni ravni, ki mora poskrbeti za konkurenčnost primarnega javnega zdravstva. To pomeni, da morajo imeti javni zavodi možnost, da se obnašajo konkurenčno, da poslujejo podobno kot koncesionarji in pod enakimi pogoji. "Drugače bo ves trud zaman," je dejal.

Direktor odstopil

Sicer pa je Košir na novinarski konferenci presenetil z napovedjo, da po enem letu in pol odstopa z mesta direktorja ZD Kočevje in se vrača nazaj na občino, kjer bo po izpeljanem razpisu za novega direktorja ZD kot podžupan skrbel za področje zdravstva in zastopanje interesov občine na omenjenem področju v razmerju do države. Svojo odločitev je pojasnil z določeno zasičenostjo in tem, da že na začetku ni bilo mišljeno, da bo na položaju direktorja daljše obdobje.

