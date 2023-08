Pogrešano mladoletnico našli

24.8.2023 | 11:30

Ronja Smrtnik Dobravec

Policisti Policijske postaje Domžale so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 17-letno Ronjo Smrtnik Dobravec.

17-letnica je visoka 175 cm, suhe postave, ima zeleno rjave oči, krajše skodrane lase oranžne barve, nosi očala, običajno pa ima na roki tudi več zapestnic različnih barv.

Policisti pozivajo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Domžale ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.

Dodano ob 14.30:

S PU Ljubljana so sporočili, da so pogrešano našli in je z njo vse v redu.

M. K.