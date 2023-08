Državni sekretar Krajčič na ogledu suhega zadrževalnika v Brežicah

24.8.2023 | 11:20

Fotografije: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Brežice - Državni sekretar dr. Darij Krajčič si je s predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije pred kratkim ogledal suhi zadrževalnik ob hidroelektrarni v Brežicah. Zadnja povodenj je pokazala, da so ti ob naraščajočem pretoku rek zelo pomembni, so bo tem zapisali na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Obilno deževje, ki je v začetku avgusta prizadelo Slovenijo, je povečalo pretok rek, tudi Save, na kateri stoji Hidroelektrarna (HE) Brežice. Ta je bila skupaj s suhim zadrževalnikom odprta leta 2017.

Predstavniki HE Brežice so državnemu sekretarju predstavili posledice, ki jih je pustila zadnja povodenj. Eden od ključnih razlogov za ublažitev škode je bilo, kot smo že poročali, odprtje visokovodnega razbremenilnika. Ta je bil aktiviran prvič in je s polnjenjem suhega zadrževalnika na območju Vrbine pomagal ublažiti visokovodni val proti Brežicam.

Sicer je v okolici Krškega, Brežic in Pijavškega polja poplavilo približno 500 hektarjev površin, med katerimi so bila tudi kmetijska polja.

Državni sekretar se je predstavnikom HE Brežice zahvalil za delo, ki so ga v zadnjih dneh opravili, in poudaril, da so suhi zadrževalniki pomembna pridobitev ob naraščajočem toku rek, so še zapisali na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

M. K.