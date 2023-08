Začenjajo delno zaporo mostu

24.8.2023 | 09:40

Foto: Občina Sevnica

Sevnica - V teh dneh potekajo priprave na pričetek gradbenih del za obnovo mostu, ki povezuje Sevnico in Boštanj.

Do 30. septembra bo zaradi rekonstrukcije mostu čez Savo med Sevnico in Boštanjem potekal izmenični enosmerni promet. Ko bodo pol stoletja star most zaradi nujne temeljite obnove popolnoma zaprli za promet, predvidoma za dva meseca, naj bi promet potekal čez mostova na Blanci in pri Loki. Izvajalec del je sevniško podjetje Rafael.

Obnova bo potekala v treh fazah, dela pa bodo predvidoma zaključena v poletnih mesecih naslednjega leta.

P. P.