Popolna zapora ceste v Črmošnjicah

24.8.2023 | 14:30

Foto: MO Novo mesto

Foto: FB PKD

Črmošnjice pri Stopičah - V petek, 25. avgusta, in v ponedeljek, 28. avgusta, bo zaradi asfaltiranja vzpostavljena popolna zapora ceste v Črmošnjicah na odseku od manjšega mostu čez Težko vodo do odcepa za Šentjošt. Obvoz bo urejen na relaciji Črmošnjice–Težka voda–Stopiče in obratno.

Po zaključku asfaltiranja se bodo dela nadaljevala ob delni zapori, konec vseh del pa je predviden sredi septembra.

Na 90-metrskem odseku ceste bo prenovljeno cestišče, zgrajen pločnik in javna razsvetljava, rekonstruiran bo tudi most čez Težko vodo.

Pred tem je bil v Črmošnjicah v začetku leta prenovljen 380 metrov dolg odsek ceste in zgrajen pločnik do križišča z državno cesto proti Stopičam.

M. K.