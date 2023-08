Jernejevo: Odprli obnovljeno cesto Brezje-Ledeča vas-Dolenja Stara vas in most v Ledeči vasi

24.8.2023 | 12:45

Župan Jože Simončič v času Jernejevega odpira občinske pridobitve. (Foto: arhiv DL)

Šentjernej - V občini Šentjernej so včeraj popoldne slovesno odprli prenovljeno cesto Brezje-Ledeča vas-Dolenja Stara vas. Obeležili so tudi končanje prenove ceste in komunalne infrastrukture v Dolenji Stari vasi. Hkrati se že spogledujejo z novimi projekti.

Kot je povedal župan Jože Simončič, je prenova cestne in komunalne infrastrukture v Dolenji Stari vasi potekala od septembra 2021 do junija letos. V večjem delu naselja so uredili ceste in pločnike, meteorno in fekalno kanalizacijo, javno razsvetljavo ter oporne zidove. Projekt je stal 675.000 evrov.

Povezovalno cesto Brezje-Ledeča vas-Dolenja Stara vas so prenovili v dolžini 980 metrov. Samo cesto so razširili in na novo preplastili, zgradili so 45 metrov opornih zidov in tudi nov most čez Lačni potok v Ledeči vasi. Dela so potekala poleti, skupna vrednost je znašala nekaj več kot 250.000 evrov.

Že v torek so namenu predali tudi obnovljeno cestno in komunalno infrastrukturo v Dolenjem Maharovcu.

S tem z naložbami v občini po besedah župana še ni konec. Trenutno zaključujejo razpis za izbor izvajalca del za gradnjo nove športne dvorane, v zaključni vazi je projektiranje novega mostu čez reko Krko v Mršeči vasi, hitijo tudi s pripravo dokumentacije za izvedbo protipoplavnih ukrepov na potoku Kobila in pripravo dokumentacije za začetek gradnje prvega kraka vzhodnega dela šentjernejske obvoznice.

STA; M. K.