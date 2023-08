Novomeški Rdeči križ s šolskimi potrebščinami pomagal 179 otrokom

24.8.2023 | 08:30

Šolske potrebščine, zbrane v skladišču Rdečega križa. (Fotografije: OZ RK Novo mesto)

Novo mesto - Z mislimi na novo šolsko leto so na Območnem združenju RKS Novo mesto že 22. leto pomagali pri nakupu šolskih potrebščin. Pomoč v obliki bonov za nakup šolskih potrebščin je prejelo 179 otrok iz družin, ki so sicer prejemnice njihovih pomoči, ter učencev in dijakov, katerih starši so zaprosili za bone.

Bone so učenci od 1. do 6. razreda prejeli v vrednosti 60 evrov, učenci zadnje triade ter dijaki pa po 80 evrov. Vnovčijo jih lahko v Mladinski knjigi. Skupna vrednost pomoči znaša 12.520 evrov, denar so v Rdečem križu zbrali tudi z akcijo Nisi sam pri nakupu šolskih potrebščin in iz Sklada za pomoč ljudem v stiski.

''V novem šolskem letu pa učencem in dijakom želimo obilo uspehov in upamo, da smo družinam olajšali pot v nove šolske dni,'' sporočajo iz novomeške humanitarne organizacije.

M. K.

Galerija