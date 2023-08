Neposredna škoda majskega deževja nanesla prek 41 milijonov evrov

23.8.2023 | 18:00

Sredi maja gasilski vsakdan (Foto: arhiv)

Ljubljana - Vlada je na današnji dopisni seji potrdila končno oceno neposredne škode, ki jo je med 14. in 23. majem na območju Koroške, Ljubljanske, Podravske, Pomurske, Posavske, Vzhodnoštajerske, Zahodnoštajerske in Zasavske regije povzročilo deževje s poplavami in plazovi. Skupno je nanesla 41,53 milijona evrov.

Kot so po seji sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom), škoda na kmetijskih zemljiščih znaša 10,85 milijona evrov, v gozdovih 57.538 evrov, na uničenih stavbah pa 471.241 evrov. Delna škoda na stavbah je ocenjena na 1,82 milijona evrov.

Škoda na gradbeno-inženirskih objektih je nanesla 15,06 milijona evrov, na vodotokih 10,20 milijona evrov, na gozdnih cestah 331.350 evrov, na državnih cestah 2,03 milijona evrov, v gospodarstvu pa 704.890 evrov.

Škoda na kulturni dediščini je vključena v delni škodi na stavbah v oceni škode občinske komisije.

Končna ocena neposredne škode presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za letos, s tem pa je dosežen limit za uporabo sredstev državnega proračuna, so poudarili. Pristojna ministrstva bodo zdaj pripravila program odprave posledic neposredne škode v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

Je pa vlada s sklepom pooblastila državno komisijo, da lahko v roku šestih mesecev izjemoma potrdi ponovno oceno škode pri posameznem oškodovancu, in sicer, če so ugotovljena nova dejstva, zaradi katerih je bila ocena bistveno višja ali nižja. Potrjeno ponovno oceno škode bo državna komisija posredovala ministrstvu za naravne vire in prostor, ki bo moralo ob predložitvi programa za odpravo posledic nesreče o tem seznaniti vlado.

Vlada je ob tem potrdila stroške ocenjevanja škode, ki so ga opravile občinske komisije in Uprava RS za zaščito in reševanje v skupni višini 10.400 evrov. Krijejo se iz proračunske rezerve.

STA; M. K.