FOTO: Že 12. poletne glasbene urice

23.8.2023 | 17:40

Brezplačnih poletnih glasbenih delavnic PO Krka se letos udeležuje 60 otrok. Na današnji predzadnji delavnici jih je obiskal tudi straški župan Dušan Krštic in jim kot vsako leto prinesel sladoled. (Foto: M. Ž.)

Rumanja vas - Poletne srede so v mladinskem domu v Rumanji vasi že tradicionalno polne glasbe. Pihalni orkester Krka je z občino Straža ter njegovima pokroviteljicama novomeško tovarno Krka in Mestno občino Novo mesto pripravil že 12. poletne glasbene urice. Letos tako ustvarjalno dopoldneve, z današnjo sredo jih je bilo šest, zadnja delavnica pa bo prihodnjo teden, preživlja 60 otrok, starih od 8 do 15 let, ki so prišli vse od Šmarjeških Toplice do Žužemberka, pa tudi iz Trebnjega in Mirna, skratka iz vse Dolenjske. Iz Novega mesta je organizirani tudi prevoz.

Namen brezplačnih delavnic je, da imajo otroci stik z glasbilom tudi poleti, obnovijo znanje in ga tudi nadgradijo ter spoznajo skupinsko igranje in pihalni orkester. Veliko je povratnikov, pridejo tudi novi, marsikoga pa to tako navduši, da se kasneje pridružijo Krkinemu orkestru ali pa kateremu drugemu, bližnje njihovemu domu. Tako skrbijo tudi za svoj podmladek, lani so denimo v orkester povabili deset otrok.

Mentor Borut Turk

Mentorjema Borutu Turku in Marku Jeniču so v veliko pomoč člani Pihalnega orkestra Krka, ki z otroci igrajo, jih usmerjajo in učijo, drugo leto zapored pa se jim je pridružil še profesor kitare Dušan Pavlenič, ki pomaga kitaristom. »Otroci imajo namreč zelo različno predznanje, eni so povsem začetniki, tako da moramo veliko stvari poenostaviti in prirediti. Vse skladbe, ki jih igramo, priredimo sami, tako da res vsak lahko sodeluje v tem velikem, ob tej priložnosti sestavljenem orkestru,« je povedal Turk.

Glasbeni repertuar vsako leto skrbno izberejo, gre za zabavne skladbe, ki jih otroci poznajo iz risank in filmov, jih slišijo na radijskih postajah ali po televiziji. Letos so to Radio Ga Ga skupine Queen, Sweet Child O' Mine Guns N' Roses, Pustite nam ta svet Vlada Kreslina, Čas bo zacelil svet Dan D, Sunchyme Daria G in Happy Together skupine The Turtles.

Poletno druženje bodo sklenili z zaključnim koncertom prihodnji četrtek, 31. avgusta, ob 19. uri na igrišču za mladinskim domom v Rumanji vasi, kjer je tudi domicil Pihalnega orkestra Krka, v primeru slabega vremena bo v Kulturnem domu v Straži. Nastopili pa bodo tudi na uradnem odprtju bazenskega kompleksa Olimpijskega centra Novo mesto v Češči vasi 8. septembra.

