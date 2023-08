Pes ugriznil pismonošo, ribiškega čuvaja pa popljuvali

23.8.2023 | 11:10

V zadnjih 24. urah so policisti obravnavali šestnajst različnih kršitev javnega reda, od tega sedem kršitev javnega reda in miru na javnem kraju, danes med drugim poročajo s PU Novo mesto.

Na Studencu je včeraj okoli poldneva manjši pes ugriznil pismonošo. Pri raznašanju pošte se je zakadil v pismonošo, ko je ravno odlagal pisma v poštni nabiralnik stanovanjske hiše, kjer trenutno sicer nihče ne prebiva. Ko ga je želel odgnati, ga je ugriznil v prst. Lažjo poškodbo so mu oskrbeli v sevniškem zdravstvenem domu, policisti pa še iščejo lastnika manjšega psa (črno sive barve, krajših dlak, dodajajo na PU).

Dopoldne, nekaj pred deveto, so morali brežiški policisti posredovati zaradi prijave nadlegovanja in groženj gostom gostinskega lokala v bližini železniške postaje. Domnevni 42-letni kršitelj je iz kraja pred prihodom policistov že odšel, a so ga izsledili in mu bodo napisali plačilni nalog. Isti kršitelj bo dobil še en plačilni nalog, ker se je podobno obnašal še enkrat zvečer v drugem gostinskem lokalu v Brežicah.

Ponoči, nekaj pred drugo uro, pa so novomeški policisti zaradi glasne glasbe ukrepali v Brezju. Tam 64-letnik predvajal glasno glasbo in s tem motil okolico. Policisti so zagotovili javni red in mir, osebe pa napotili na nočni počitek.

Mama ribiča nad ribiškega čuvaja

Okoli pol petih popoldne je ribiški čuvaj v Novem mestu, pri izlivu bršljinskega potoka v Krko, zalotil mladoletnika, ki je lovil ribe brez dovolilnice. V postopek se je vmešala njegova 41-letna mama iz okolice Novega mesta, ribiškega čuvaja popljuvala, vlekla za majico stran in mu grozila, pridružila pa se ji je še 25-letnica iz Škocjana. Slednji bodo policisti napisali plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in miru, 41-letnico pa kazensko ovadili zaradi suma preprečitve uradnega dejanja.

Prometne nesreče

Policisti so včeraj obravnavali tri prometne nesreče z lahkimi telesnimi poškodbami in tri z materialno škodo.

Dopoldne se je na Andrijaničevi cesti v Novem mestu, v krožišču »Tabletka«, zgodila prometna nesreča, v kateri je bil lažje poškodovan kolesar. Po prvih ugotovitvah je 61-letna voznica osebnega avtomobila spregledala 61-letnega kolesarja, ki je prečkal vozišče po označeni kolesarski stezi. Lažje poškodovanega kolesarja so oskrbeli na novomeški urgenci, policisti pa so voznici napisali plačilni nalog. Pri nobenem od njiju niso ugotovili prisotnosti alkohola. Med obravnavo prometne nesreče pa je neprevidni 70-letni voznik povozil in poškodoval troznak (triopan), s katerim so policisti označili območje prometne nesreče in je bil namenjen opozarjanju voznikov na izredni dogodek na cesti.

Policisti iz Dolenjskih Toplic so popoldne na Lazah obravnavali prometno nesrečo z lažje poškodovano sopotnico. Kot kaže, je 46-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal na levo in trčil v ograjo. Voznik jo je odnesel brez poškodb, sopotnica pa se je lažje poškodovala.

Sevniški policisti so zvečer obravnavali prometno nesrečo 14-letne voznice kolesa z motorjem (mopeda). Pri vožnji ji je zaradi domnevne vožnje preblizu desnemu robu spodneslo zadnje kolo zaradi peska. Ko je padla, se je lažje poškodovala, na urgenco pa so jo pripeljali starši.

S skuterjem vijugal po cesti

Krški policisti so dopoldne na Drnovem obravnavali 39-letnega voznika skuterja, ki je pred tem vijugal po avtocesti. V postopku so ugotovili, da je imel počeno pnevmatiko, kar je uredil na bencinskem servisu na Drnovem. Policisti so ga še opozorili na uporabo čelade, saj so na številko 113 pred tem prejeli klic, da se vozi brez čelade (na vožnji pa ni bil zaloten pojasnjujejo na PU).

Zasegli dva avtomobila - dva vozila brez vozniške, eden pa še pijan

Nekaj po trinajsti uri popoldne so policisti v Leskovcu pri Krškem zaradi nezanesljive vožnje ustavili 59-letnega voznika osebnega avtomobila. V postopku so ugotovili, da nezanesljivi vožnji verjetno botruje alkohol - indikator alkoholiziranosti se je ustavil pri 0,61 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Da bo mera polna, je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu osebni avtomobil zasegli.

Zvečer so policisti v Krškem ustavili 25-letnega voznika osebnega avtomobila, za katerega so v postopku ugotovili, da ga vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja, veljavnost prometnega dovoljenja pa mu je tudi potekla. Avto so mu zasegli.

Potoval s ponarejenimi listinami

Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe so včeraj dopoldne na bencinskem servisu ob avtocesti Obrežje – Ljubljana kontrolirali voznika in potnike osebnega avtomobila italijanskih tablic. 37-letni sopotnik, sicer državljan Severne Makedonije, je imel pri sebi bivalno in vozniško dovoljenje Poljske. Policisti so posumili v pristnost omenjenih listin in ugotovili, da sta obe ponarejeni. Zaradi ponarejanja listin ga bodo kazensko ovadili.

Migranti

Na območju policijske uprave Novo mesto so policisti včeraj obravnavali 332 tujih državljanov, ki so na nezakonit način prestopili notranjo mejo oziroma pri sebi niso imeli ustreznih dokumentov za bivanje v Republiki Sloveniji. Vse so prijeli na območju Posavja (Podvinje, Sela pri Dobovi, Kapele, Mihalovec, Loče, Dobova, Rigonce, Bukošek, Obrežje). Po prvih ugotovitvah po državljanstvih prednjačijo državljani Afganistana, Pakistana, Maroka in Rusije (sledijo še domnevni državljani Nepala, Sierra Leoneja, Alžirije, Sudana, Indije, Turčije, Bangladeša, Libije, Konga, Egipta, Nigerije, Gane).

Policisti so sicer včeraj skupno na številki policije za interventne klice 113 sprejeli 255 klicev, od tega so bili 103 dogodki takšni, ki so zahtevali posredovanje policije, še dodajajo na PU Novo mesto.

M. K.

