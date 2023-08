Pred začetkom šolskega leta intenzivna dela na šentviški šoli

23.8.2023 | 19:50

Fotografije: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Ivančna Gorica/Šentvid pri Stični - V sklopu projekta celovite energetske sanacije javnih stavb v lasti Občine Ivančna Gorica v poletnem času potekajo gradbena dela tudi na Osnovni šoli Ferda Vesela Šentvid pri Stični.

Poleg priprav na začetek novega šolskega leta se na objektu šole in njeni notranjosti, kot poročajo z občine, izvajajo naslednja gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela:

- vrtanje geosond za vgradnjo sistema toplotne črpalke za ogrevanje objekta in pripravo sanitarne tople vode,

- zamenjava razsvetljave in vgradnja LED svetil in sijalk v šolskih prostorih in telovadnici,

- menjava stavbnega pohištva na starem delu osnovne šole,

- montaža sistema prezračevanja, ogrevanja in pohlajevanja v telovadnici,

- vgradnja prezračevalnih naprav po učilnicah,

- na zunanjosti objekta poteka namestitev toplotne izolacije po vseh strehah in nova strešna kritina.

Po sanaciji strehe sledi izvedba izolacije in fasaderska dela. Dela znotraj objekta bodo zaključena do začetka šolskega leta, zunaj objekta pa do sredine septembra.

Šola v Šentvidu bo poleg trenutnih del v sklopu energetske sanacije, v prihajajočem šolskem letu, deležna tudi konkretne prenove z razširitvijo dodatnih prostorov. Trenutno je v pridobivanju gradbeno dovoljenje.

M. K.

