Danes brez elektrike

23.8.2023 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZNIK PRI DRAGATUŠU, TP DRAGATUŠ 2, TP OBRH PRI DRAGATUŠU, TP ZAPUDJE .

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKI OREHEK, TP OREHEK, TP ZAJČJI VRH;

- od 11:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLŽ, TP IGLENIK (NM), TP MALI CEROVEC, TP VRHE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODOVOD RATEŽ;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠICA 1976, TP HRUŠICA 2, TP HRUŠICA MLIN, TP GABRJE JENIČ 2001;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUHADOL 1980;

- od 10:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJICE;

- od 10:30 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRUČA;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TIČNICA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Slepšek, nizkonapetostno omrežje – Slepšek zgoraj med 8:00 in 14:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območjuTP Sovretova, nizkonapetostno omrežje – proti koloniji med 8. in 14. uro.

M. K.