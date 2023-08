FOTO: Dolenji Maharovec je postal pravzaprav nova vas

23.8.2023 | 10:00

Trak nove pridobitve so prerezali (od leve proti desni): Jože Leskovar iz Kostaka d.d., 89-letna vaščanka Anica Ruperčič in šentjernejski župan Jože Simončič.

Dolenji Maharovec - Občini Šentjernej je v letu dni uspela celovita prenova vasi Dolenji Maharovec, tako da je sedaj vas res lepo urejena, domačini pravijo, da je kot nova.

Na včerajšnji otvoritvi pomembne pridobitve ob občinskem in farnem prazniku se je čutilo zadovoljstvo krajanov in ostalih, saj je promet skozi zelo obremenjeno vas, ki vodi do avtoceste, zdaj veliko bolj varen. To pa so si vsi že dolgo časa želeli.

Pridobitve je blagoslovil šentjernejski župnik g. Anton Trpin (na desni).

Za glasbeno popestritev na otvoritvi je poskrbela vaščanka Anja Ruperčič – z umetniškim vzdevkom Annia, ki je letos uspešno nastopila na 42. festivalu Melodij morja in sonca v Portorožu.

Stane Zagorc je spregovoril v imenu vaščanov.

Lepo prenovljena in varna cesta skozi vas

Krožišče, kjer bo v bližini prihodnje leto že stala vaška ČN.

Trak so prerezali: Jože Leskovar v imenu izvajalca del, to je krški Kostak d.d., župan občine Šentjernej Jože Simončič in ena od najstarejših vaščanka Dolenjega Maharovca, 89-letna Anica Ruperčič. Seveda so tudi nazdravili prenovljeni vasi, pridobitve pa je blagoslovil šentjernejski župnik g. Anton Trpin.

Kot pove župan občine Šentjernej, gre za prvi primer, ko jim je uspelo prenoviti kompletno vas istočasno, od skoraj kilometra ceste in pločnikov ter javne razsvetljave, do meteorne in fekalne kanalizacije ter vodovoda, sočasno je bila v tla vgrajena vsa elektro kabelska instalacija, na koncu vasi iz smeri Gorenje Gomile pa krožišče za umiritev prometa in za dostop do bodoče vaške čistilne naprave v severnem delu naselja, ki je v načrtu za izgradnjo prihodnje leto. Zemljišče je že odkupljeno.

Podvig, ki se je začel lani junija in je bil zaključen do letošnjega maja, je bil zaradi sočasnih del seveda bolj zahteven, ne bi šlo tudi brez razumevanja in potrpežljivosti vseh krajanov. »Po navadi se investicija izvaja delno zaporedno, tu pa smo vsa dela izvajali sočasno, kar pomeni, da je bilo treba veliko koordinacije in sodelovanja vseh deležnikov in izvajalcev, od novomeške Komunale, Elektra Novo mesto, itd. Vesel sem, da se je izšlo,« pove Simončič, ki se je vsem zahvalil za sodelovanje.

Vaščani zelo zadovoljni

Skupna vrednost investicije znaša nekaj preko milijon 350 tisoč evrov, »vloga za nepovratna sredstva za izgradnjo fekalne kanalizacije pa je še na ministrstvu in upam, da bomo uspešni,« pove župan.

Kako so ureditev infrastrukture v Dolenjem Maharovcu spremljali vaščani, je povedal Stane Zagorc. Vsem se je zahvalil za trud, »da je danes Maharovec tak, kakršen je. V enem letu, ko je bila vas kot po najhujši nesreči, je zdaj njen izgled neprimerno lepši. Drobne stvari bomo vaščani še uredili. Pridobitev moramo znati ceniti in upam, da se prihodnje leto zberemo ob otvoritvi nove čistilne naprave, ko bo rešen še nov problem. Hvala vsem v imenu krajanov,« je dejal.

Na otvoritvi je zbrane nagovoril tudi Jože Leskovar v imenu izvajalca del Kostak d.d. iz Krškega in se občini Šentjernej zahvali za izkazano zaupanje za dodelitev posla, vsem podizvajalcem za dobro opravljeno delo ter krajanom za potrpežljivost. »Gre za eno najlepših naselij na tem območju,« je dejal zbranim in izrazil upanje na dobra prihodnja sodelovanja.

Nekaj še ostaja

Prvi mož šentjernejske občine Jože Simončič pojasni še, da so zdaj glavne vpadnice v občino Šentjernej urejene »in tega smo veseli, saj so najbolj obremenjene. Nekaj manjših odsekov nas še čaka, nekaj jih je tudi v pristojnostni države, tako da upam, da bo imela Direkcija RS za infrastrukturo posluh za naše potrebe in bomo še te odseke obnovili.«

Danes popoldne bodo v okviru Jernejevega predali namenu še obnovljeno cesto v Dolenji Stari vasi.

Besedilo in foto: L. Markelj

