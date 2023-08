Izvrstni sestri Glojnarič: Leja zlata na EP, Nika 35. na SP

22.8.2023 | 20:25

Današnji nastop Nike Glojnarič v Budimpešti (Foto: AZS)

Budimpešta, Szczecin - Nika Glojnarič je bila četrti dan 19. svetovnega prvenstva v atletiki v Budimpešti edina slovenska predstavnica. V prvem krogu kvalifikacij teka na 100 m ovire je izpadla s 35. izidom med 48 tekmovalkami, tekla je 13,13 sekunde.

V skupini 22-letne slovenske atletinje in debitantke na velikih članskih tekmovanjih je bila tudi Nigerijka Tobi Amusan, ki je lani zlato na SP v Eugenu osvojila s svetovnim rekordom (12,12).

Amusan je dosegla skupno tretji čas kvalifikacij z 12,48. Pred njo sta bili v drugih skupinah hitrejši Američanka Kendra Harrison, srebrna na olimpijskih igrah 2021 v Tokiu je z 12,24 tekla izid sezone na svetu, in Devynne Charlton. Ta je bila srebrna na lanskem dvoranskem SP na 60 m ovire in je z 12,44 tekla rekord Bahamov.

"Pričakovala sem boljši čas, tudi na ogrevanju in pred tekmo sem se dobro počutila. Malo sem razočarana, a so bila dekleta tokrat zelo hitra in manjka mi več izidov pod 13 sekundami. Imela sem doslej dva, a bi me izenačen osebni rekord popeljal v polfinale. To je nova izkušnja in spodbuda za naprej. Želim se uvrstiti na dvoransko SP marca prihodnje leto, normo za EP v Rimu že imam, prav tako pa je cilj nastop na olimpijskih igrah v Parizu," je dejala Glojnarič.

Brežičanka je tekla v zadnji, peti skupini prvega kroga, imela je z letošnjim osebnim rekordom vseeno najslabši čas v skupini. Doslej je najhitreje tekla 8. junija v avstrijskem St. Pöltnu. Z dosežkom 12,92 sekunde se je prvič v karieri spustila pod magično mejo 13 sekund in je odtlej druga najhitrejša vseh časov med Slovenkami. Nato je 8. julija na državnem prvenstvu v Velenju na visokih ovirah drugič v karieri tekla pod 13 sekundami (12,99).

Pred njo sta mejo 13 sekund med Slovenkami prebili le Brigita Bukovec, ki je z dosežkom 12,59 za srebro na olimpijskih igrah v Atlanti 31. julija 1996 tekla slovenski rekord, ter pred desetimi leti tudi Marina Tomić, ki je dosegla izid 12,94.

Štiri medalje za gluhe atlete v Szczecinu

Leja Glojnarič ob semaforju s svetovnim rekordom (Foto: zsis.si)

Slovenska atletska reprezentanca gluhih zelo uspešno nastopa na evropskem prvenstvu, ki ta teden poteka v poljskem Szczecinu. Tričlanska slovenska ekipa je danes osvojila štiri medalje, Leja Glojnarič tudi zlato v mnogoboju, je sporočila krovna Zveza za šport invalidov Slovenije - slovenski paralimpijski komite.

Na Poljskem v teh dneh poteka 11. evropsko prvenstvo gluhih v atletiki. Na tekmovanju je danes navdušila tudi slovenska zasedba, nastopajo Glojnarič, Iris Breganski in Tadej Enci.

Zlata se je v mnogoboju veselila 20-letna Brežičanka Glojnarič, ki je konkurenco pokorila z novim svetovnim rekordom (5085 točk). Slovensko slavje je s tretjim mestom dopolnila 23-letna Radovljičanka Breganski (4307 točk).

Breganski je že popoldan s časom 14,71 osvojila tudi srebrno kolajno v teku na 100 m z ovirami. Do medalje pa je prišel tudi 29-letni Velenjčan Enci, ki je bil s časom 49,73 bronast v teku na 400 m.

Prvenstva na Poljskem pa za Slovence še ni konec. Glojnarič bo do sobote tekmovala še v skoku v daljino in skoku v višino. Enci bo tekel na 400 metrov z ovirami, Breganski pa se bo preizkusila v skoku v daljino, skoku v višino in teku na 200 metrov.

STA; M. K.