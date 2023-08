Jernejevo 2023 - pestro dogajanje ob občinskem prazniku občine Šentjernej

22.8.2023 | 13:40

Letošnja Jernejeva povorka bo v soboto, 26. avgusta, posvečena dediščini in ima naslov Šentjernej skozi čas. (Foto: arhiv DL)

Jernejevo je občinski praznik, ki ga praznujemo že več kot 20 let. Čas po dopustih, ko goduje naš zavetnik sv. Jernej, je čas za praznovanje in zahvalo ter čas, ko naredimo pregled leta in si zadamo nove, še bolj drzne cilje za prihodnje leto.

Ob občinskem prazniku bo dogajanje v občini popestrilo veliko število zanimivih kulturnih, športnih in družabnih dogodkov za vse starostne skupine, ki jih pripravljamo v sodelovanju z društvi.

V tem tednu izpostavljamo:

- v četrtek, 24. 8. ob 20. uri PIHALNI ORKESTER OBČINE ŠENTJERNEJ in SLOVENSKI OKTET,

- v petek, 24. 8. ob 16. uri JERNEJEV ŽIV – ŽAV – glasbena predstava SUPERKRILA NA OBISKU

- v petek, 25. 8. OB 19. uri VEČER ŠENTJERNEJSKIH PENIN in KVATROPIRCI,

- v soboto, 26. 8. OB 18. uri POVORKA JERNEJEVO 2023 – Šentjernej skozi čas,

- v soboto, 26. 8. OB 20. uri JERNEJEVA VESELICA Z ANSAMBLOM MLADI DOLENJCI in SKUPINO SKORBEND ter

- v nedeljo, 27. 8. OB 16. uri JERNEJEVA (SUB)KULTURA z glasbo, burgerji in pivom, AVTOMOBILI in CHALLE SALLE + DJ

Dogajanje se bo odvijalo pod velikim prireditvenim šotorom pred Kulturnim centrom Primoža Trubarja v Šentjerneju.

Veseli bomo, če se boste prireditev udeležili in JERNEJEVO 2023 praznovali z nami!

Občina Šentjernej

