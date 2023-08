Sprli in stepli so se zaradi položnic; v Ručetni vasi pa obračun z noži

22.8.2023 | 12:40

Simbolna slika (Foto: arhiv; M24)

Brežiški policisti so včeraj popoldne na Bizeljskem napisali plačilne naloge zaradi kršitve javnega reda in miru trem osebam, ki so se najprej sprle, nato pa začele še fizično obračunavati. Po prvih ugotovitvah naj bi prišlo do spora med sorodniki glede plačevanja položnic, danes poročajo s Policijske uprave Novo mesto.

Krški policisti obravnavajo vandale, ki so pred trgovskim centrom v Leskovcu pri Krškem s spreji poškodovali klopi, prometne znake, luči. Za storilci, ki so jih nadzorne kamere posnele pri dogajanju, policisti še poizvedujejo.

Brežiški policisti so popoldne nudili pomoč ribiškemu čuvaju, ki je v Dolenji Pirošici ob reki Krki zalotil 14-letnika, ki je lovil ribe brez dovolilnice. Mladenič si bo prislužil obdolžilni predlog, ker naj bi bil nesramen do ribiškega čuvaja, in kazen zaradi ribolova brez ustrezne dovolilnice.

Policisti iz Šentjerneja pa so zvečer napisali plačilni nalog 29-letniku, ki je na Trdinovi v Šentjerneju predvajal glasno glasbo ter s tem motil okolico.

Prometna varnost

Policisti so včeraj obravnavali devet prometnih nesreč, od tega eno z lažjimi poškodbami.

Okoli pol šestih popoldne se je zgodila prometna nesreča na Gubčevi ulici v Brežicah. Po prvih ugotovitvah brežiških policistov naj bi 55-letna voznica osebnega avtomobila v križišču izsilila prednost 61-letnemu kolesarju. Kolesar je trčil v avto in padel po cesti, pri tem pa se lažje poškodoval. Oskrbeli so ga v brežiški bolnišnici. Prisotnosti alkohola policisti niso ugotovili pri nobenem od udeležencev. Voznici osebnega avtomobila bodo napisali plačilni nalog.

Prometni policisti so ponoči na Čatežu ustavili voznika iz Hrvaške, ki je imel na avtu pripet lahki priklopnik. Na številko 113 so namreč policisti prijeli klic o vozniku, ki pelje po avtocesti proti Obrežju brez prižganih luči na prikolici. V postopku so policisti ugotovili, da je šlo za tehnično napako, zaradi katere je občasno prekinjalo luči. Ker jo je lahko voznik odpravil takoj na kraju samem, so mu izrekli opozorilo.

Metliški policisti bo uvedli postopek o prekršku zaradi več kršitev cestnoprometnih predpisov zoper 54-letnega voznika osebnega avtomobila iz Bereče vasi. Nekaj po sedmi so na podlagi klica občana na 113, da po Dragomlji vasi vozi avto brez registrskih tablic, zalotili voznika, ki je imel na avtu preizkusne tablice. Voznik ni upošteval modre luči in zvočnih signalov policistov, ugotovili pa so še, da vozi tudi brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Obračun z noži

V minuli noči so črnomaljski policisti pomagali ekipi nujne medicinske pomoči pri oskrbi dveh poškodovanih oseb v Ručetni vasi. Tja so bili napoteni zaradi obvestila o poškodbi z nožem. Na kraju so ugotovili, da sta se dva znanca, ki sta se družila čez dan in nato ob steklenici še pozno v noč, zaradi neznanih razlogov porezala z noži. Pri tem nihče ni bil huje poškodovan, so pa policisti morali pomagati reševalcem, ker je bil eden od njiju, star 33 let, pri tem agresiven. Oba so zdravstveno oskrbel, nihče naj ne bi bil huje poškodovan, okoliščine dogodka pa še preiskujejo.

Njive se praznijo

Novomeški policisti obravnavajo tatvino poljščin v Srebrničah. Tam so med vikendom neznanci iz rastlinjakov pobrali okoli 100 kg paradižnika, 15 kg paprike in 15 kg solate. Lastnikom so povzročili za nekaj sto evrov škode.

Med Uršnimi selami in Lazami so med vikendom neznanci z njive pokradli okoli 200 kilogramov aronije in lastnikom povzročili za več kot tisoč evrov škode.

Izginil električni skiro

Popoldne so neznanci izpred trgovskega centra v Semiču ukradli električni skiro znamke Ring, vreden okoli štiristo evrov. Lastnik ga je pustil pred trgovino, ko se je čez nekaj minut vrnil, pa je ugotovil, da ga je nekdo odpeljal.

Grozil mu je

Policisti iz Brežice obravnavajo kaznivo dejanje grožnje. Popoldne so na številki 113 prejeli klic o moškemu, ki naj bi v Cerkljah ob Krki grozil. Policisti so ugotovili, da naj bi 42-letnik iz Kerinovega Grma grozil 27-letnemu domačinu, zato ga bodo kazensko ovadili.

Prepovedi približevanja

Policisti iz Trebnjega so izrekli prepoved približevanja 33-letnemu moškemu, ki je bil že dalj časa nasilen do svoje partnerske. Zaradi ponavljajočega se nasilja ga bodo kazensko ovadili zaradi nasilja v družini, prepovedali pa so mu približevanje partnerki, otroku in območju šole.

Novomeški policisti so izrekli prepoved približevanja ženi in otrokom 30-letniku, ker jebil v zadnjih mesecih nasilen do partnerke. Ob tem, da ga bodo kazensko ovadili zaradi nasilja v družini, zbirajo obvestila še za sum zanemarjanja mladoletne osebe.

Migranti

Policisti so obravnavali 230 tujih državljanov, ki niso izpolnjevali pogojev za bivanje na območju Slovenije oziroma so nezakonito prestopili mejo. Vse so obravnavali na območju Posavja (Slovenska vas, Obrežje, Brežice, Loče, Dobova, Rigonce, Vitna vas). Po prvih ugotovitvah jih je bilo največ iz Afganistana (77) in Maroka (47), sledijo pa še domnevni državljani Pakistana, Rusije, Bangladeša, Mongolije, Konga, Kameruna, Sierra Leoneja, Gane, Nigerije, Turčije, Irana, Toga, Haitija in Alžirije. Postopki so tujci še niso končani.

Policisti so sicer včeraj skupno na številki policije sprejeli 113 sprejeli 240 klicev, od tega je bilo 89 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije, še poročajo s PU Novo mesto.

