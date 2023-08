FOTO: Pokal Sava 2023 Ločanom in Blančankam

22.8.2023 | 10:20

Hribovska mornarica iz PGD Zabukovje

Reševanje 'ponesrečenca' iz Save

Loka pri Zidanem Mostu - Prostovoljno gasilsko društvo Loka pri Zidanem Mostu praznuje letos častitljiv jubilej – 140 let delovanja. Leta 1993 so loški gasilci prvič organizirali tekmovanje v veslanju, imenovano Pokal Sava. Ne gre le za prijetno druženje številnih gasilcev iz Posavja in Zasavja, pač pa tudi za usposabljanje za morebitno reševanje ponesrečencev na reki.

Loški gasilci se ob jubileju tudi na predzadnjo vročo avgustovsko soboto pri mostu čez Savo, v bližini jezu HE Vrhovo, niso izneverili tradiciji. S čolnom PGD Loka se je pomerilo v veslanju z levega na desni breg Save in nazaj ter v reševanju »ponesrečenca« 22 štiričlanskih ekip, 17 moških in 5 ženskih. PGD Zabukovje nad Sevnico, ki jo je Smiljan Hočevar poimenoval Hribovska mornarica, je tekmovalo kar s sedmimi ekipami.

Pri članih so zmagali domačini pred PGD Vrhovo in PGD Zabukovje 2. Sledijo: 4. PGD Veliki Cirnik 1, 5. PGD Zabukovje 1, 6. PGD Zabukovje 3, 7. PGD Svibno, 8. PGD Zabukovje 4, 9. PGD Trnovec 2, 10. PGD Radeče, 11. PGD Loka - Luzerji, 12. PGD Zidani Most, 13. PGD Trnovec 1, 14. PGD Šentjanž, 15. PGD Loka 2, 16. PGD Loka 3 - Čili klub, 17. PGD Veliki Cirnik 2.

Pri članicah so si priborile pokal Blančanke, 2. PGD Loka, 3. PGD Zabukovje 3, 4. PGD Zabukovje 2, 5. PGD Zabukovje 1.

Sodnik tekmovanja je bil Roman Kosem, zapisnikar pa kar poveljnik PGD Loka Boštjan Zemljak.

Tekst in foto: Pavel Perc

