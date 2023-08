FOTO: Srednjeveški dan na Gradu Rajhenburg

22.8.2023 | 11:30

Brestanica - Po zasedenosti parkirnih prostorov vse naokoli gradu in nekdanjih hlevov bi sklepali, da je bil sobotni Srednjeveški dan na Gradu Rajhenburg, v soorganizaciji Turističnega društva Brestanica in Kulturnega doma Krško, še bolje obiskan kot lanski. Kakorkoli že, to je bila dobra priložnost za prijetno popoldne tudi za družine z majhnimi otroki.

Ti so v vrsti čakali na krajše jezdenje konj Bohorske konjenice, številni so se preizkusili v lokostrelstvu in delavnicah v mečevanju. Pridne roke Rajhenburga so v grajskem atriju prikazale izdelavo ščitov in čelad, KD Svoboda Brestanica pa je navdušilo s srednjeveškimi plesi.

Obiskovalcem so omogočili tudi strokovno vodstvo po stalni razstavi Vitezi Rajhenburški.

P. P.

Galerija