Peter Andolšek: Sprejem, ki pritiče olimpijskemu šampionu

22.8.2023 | 19:30

»Pa imamo olimpijskega šampiona v družini,» so bili včeraj ponosni pred Petrovo domačo hišo njegovi najbližji.

Katovice/Velike Poljane - Med 10. in 20. avgustom je na Poljskem, kjer letos praznujejo 550. obletnico rojstva astronoma Nikolaja Kopernika, potekala 16. Mednarodna olimpijada iz astronomije in astrofizike, katere se je udeležila tudi slovenska ekipa. Domov se vrača z eno zlato, dvema srebrnima, eno bronasto medaljo in pohvalo. Skupni zmagovalec olimpijade pa je, kot smo že poročali, Peter Andolšek, od septembra dijak četrtega letnika Gimnazije Bežigrad, doma z Velikih Poljan pri Ribnici, ki je poleg absolutne zmage to dosegel tudi v dveh od treh kategorij, v astronomskih opazovanjih in obdelavi astronomskih podatkov.

»Pa imamo olimpijskega šampiona v družini,» je bil na Petrov uspeh ponosen oče Jože, vsestranski mož, ki je med drugim tudi predsednik Gasilske zveze Ribnica in Krajevne skupnosti Velike Poljane ter član Folklorne skupine Grmada. In spomnil, da je Peter šel na Poljsko prepričan, da se bo zavihtel med zvezde.

Tretje leto zapored je prejel zlato kolajno, kar ni uspelo še nobenemu slovenskemu tekmovalcu na olimpijadah iz znanja naravoslovnih ved. In zmagal kot najboljši mladi astronom na svetu. »Peter, ponosni smo nate,» je, kaj bi drugega, ob sprejemu mladeniča v ponedeljek pred domačo hišo, kjer se je zbrala skoraj cela vas, od sreče žarela mama Anita, doma iz Bele krajine, tudi gasilka in plesalka.

»Petdeset odstotkov točk je vreden teoretični del naloge, 25 odstotkov prištejejo za obdelavo podatkov, 15 odstotkov pa za opazovanje. Slutil sem, da mi bo uspelo zmagati v posameznih nalogah, presenečen sem bil, ko so me razglasili za zmagovalca olimpijade,» je zbranim povedal nadarjeni Peter, ki je v Osnovni šoli pobiral priznanja na tekmovanjih iz astronomije, v gimnaziji pa tudi iz fizike. Nazadnje je julija na evropski fizikalni olimpijadi dosegel prvo mesto, prav tako na astronomskem tekmovanju treh dežel.

M. Glavonjić