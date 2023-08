Drago Vovk s svojo glasbo tudi v Šentjerneju. Pol zasedbe Rudolfovo.

22.8.2023 | 14:30

Pod nosilno fotografijo razstave skupine Rudolfovo so se v Šentjerneju postavili kar trije njeni nekdanji člani: poleg Draga Vovka (drugi z leve) še Borut Simič (na levi) ter Samo Kralj, na desni pa direktorica Dolenjskega muzeja Jasna Dokl Osolnik.

Šentjernej - Sad sodelovanja Dolenjskega muzeja in Občine Šentjernej sta v zadnjem času dve zanimivi razstavi v Kulturnem centru Primoža Trubarja. Lani je bila za domačine zelo odmevna in aktualna arheološka razstava Gorjanci med Rimom in Bizancem, ob Jernejevem pa so te dni v kulturnem hramu odprli razstavo, povezano z glasbo, avtorja Draga Vovka iz Novega mesta ter kustosa Dolenjskega muzeja Mateja Riflja. Na ogled bo do 3. oktobra.

Gre za razstavo z naslovom Glasba skozi objektiv Draga Vovka, na kateri Vovk s fotografijami, plakati, časopisnimi članki, glasbenimi nagradami, razstavljenimi predmeti, kot so kasete, gramofonske plošče, instrumenti, pisalni stroj, pa gramofon, oblačila, itd., predstavi izključno slovensko glasbo različnih zvrsti, od rocka, kantavtorjev in popa, do ljudske in narodno zabavne glasbe.

Nastopil ansambel Frančič

Ansambel Frančič iz šentjernejskega konca je z veseljem popestril otvoritev Vovkove razstave.

Drago Vovk

Star pisalni stroj, na katerega je pisal Drago Vovk.

Soavtorja razstave: kustos Dolenjskega muzeja Matej Rifelj in Drago Vovk.

Župan Jože Simončič

Pomemben poudarek je na dolenjsko-belokranjsko-posavski glasbeni dejavnosti iz obdobja prelomnih trenutkov v slovenskem glasbenem razvoju – z glasbo Lojzeta Slaka, Henčka, Tatjane Gros, skupine Rudolfovo in drugih. Od šentjernejskih glasbenikov ne manjka uspešen ansambel Frančič, ki je na otvoritvi tudi poskrbel za glasbeno popestritev. Vsa leta odlično sodeluje z Vovkom in njegovim Radiem Srako, so povedali.

Na razstavi so predstavljeni tudi drugi odmevnejši glasbeniki, skupine in glasbeni dogodki po Sloveniji. Obiskovalci lahko ob ogledu ne le obujajo spomine ob vsem naštetem, ampak si lahko glasbo iz določenega obdobja tudi zavrtijo s pomočjo tablice, na tv ekranu pa si lahko ogledajo še nekaj dodanih Vovkovih fotografij.

Vovk: Niti v sanjah si ni mislil, da bo prišlo do te razstave

Vovk, ki sam sicer nikoli ni bil glasbenik, je pa glasbo od mladih nog spremljal kot novinar, radijski urednik, organizator koncertov in pozneje kot lastnik radijske postaje in založbe Sraka, se je namreč vseskozi zavedal pomena trajnega zapisa dogodkov, kar nudi fotografija. Tako je dokumentiral mnoge prireditve, koncerte in glasbenike. Na ta arhiv je lahko upravičeno ponosen.

»Vesel in ponosen sem, da je prišlo do te razstave, kar si nisem mislil niti v sanjah,« je odkrito povedal na otvoritvi v Šentjerneju in se za uvrstitev razstave v program Dolenjskega muzeja zahvalil direktorici Jasni Dokl ter vsem, ki so mu pomagali pri postavitvi.

Za Novim mestom, Semičem in Šentjernejem morda še kje

Da daje razstavi kvaliteto in posebno težo dejstvo, da sta pri postavitvi združila moči avtor in v večini lastnik vseh fotografij in predmetov, ter kustos zgodovinar, je poudarila Jasna Dokl Osolnik. Upa, da se bo zanimiva razstava o glasbi ustavila še kje po Sloveniji – v Dolenjskem muzeju so jo namreč postavili na ogled v času covida in je niso mogli pokazati tako široki publiki, kot bi želeli, kasneje je bila na ogled še v Semiču in sedaj v Šentjerneju.

Tudi župan Jože Simončič je zadovoljen ob tako bogati in zanimivi razstavi. »Pogled nazaj je pomemben in potreben. Nasploh vsi preslabo poznamo svoj kraj in svojo zgodovino,« je poudaril.

Drago Vovk je ob koncu obiskovalcem z veseljem razkazal razstavo in zraven povedal še marsikaj zanimivega.

Besedilo in foto: L. Markelj

