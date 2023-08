FOTO: Odstranili streho poškodovanega zvonika; izjemno delo med nebom in zemljo

22.8.2023 | 09:00

Ivan Kovačič in Admin Daut sta v tej košari delala med nebom in zemljo.

Župnika Matej Užmah (levo) in Vlado Leskovar sta prevzela križ, potem ko so ga z dvigalom spustili z zvonika.

Streha, nekaj trenutkov po tistem, ko so jo z dvigalom sneli z vrhnjega zidanega roba zvonika.

Ekipa, ki je na zemlji ter med zemljo in nebom opravila neverjetno delo. (Foto: M. L.)

Dobova - Včeraj so na farni cerkvi Imena Marijinega v Dobovi odstranili streho zvonika, ki ga je poškodoval vihar 19. julija. Zvonik so v zadnjih dneh na stiku zidu na vrhu in spoodnjega dela strehe zvonika povezali z železnimi spoji in ga tako utrdili pred včerajšnjim odstranjevanjem strehe. Tako kot to utrjevanje je tudi včerajšnje izjemno zahtevno delo opravil Ivan Kovačič s sodelavci iz svojega krovskega podjetja. Včeraj je sodelovalo avtodvigalo podjetja iz Logatca.

Ivan Kovačič in njegov sodelavec Admin Daut sta včeraj najprej z zgornje konice zvonika snela križ. Streho, ki je visoka 20 metrov in ima spodnji premer 7,5 metra, sta znotraj prečno dodatno zvezala, potem ko sta z zunanje strani iz košare dvigala na dveh nasprotnih straneh izžagala odprtine v streho. Streho sta navezala na trakove in potem so jo z dvigalom spustili na parkirišče ob cerkvi.

Natanko v tem času, ko sta Ivan in Admin neverjetno spretno pripravila streho zvonika za spust na zemljo in so jo potem tudi spustili, so ostali Kovačičevi delavci na tleh naredili celotno leseno vodoravno streho, s katero so potem začasno pokrili zvonik. To streho, ki je torej vodoravna, so prekrili s folijo in notranjost zvonika tako zaščitili pred dežjem.

Omenjeni križ sta, ko so ga z dvigalom spustili na tla, sprejela Matej Užmah in Vlado Leskovar, oba župnika. Užmah je sedanji župnik v Dobovi in v naslednjih dneh zapušča dobovsko župnijo in odhaja v Celje, Leskovar je župnik na Bizeljskem in v Kapelah in od nedelje tudi v Dobovi.

V omenjenem viharju se je zvonik opazno nagnil proti cerkveni ladji, vihar je poškodoval tudi del opeke na strehi cerkve. Neurje je, kot je povedal župnik Užmah, po prvih ocenah povzročilo na cerkvi za več kot 200.000 evrov škode.

Po neurju, od 19. julija, zvonovi v dobovski cerkvi ne zvonijo, ker so jih preventivno ustavili. Kako bo z zvonjenjem v prihodnje, župnik še ne.

Maša naj bi bila spet v cerkvi, potem ko so jo doslej imeli v cerkvi na Mostecu in v dvorani Kulturnega doma Dobova.

M. L.

