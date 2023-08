Prevrnil se je s traktorjem

22.8.2023 | 07:00

Posredovanje ob nesreči s traktorjem v Črnomlju (Fotografiji: Radio Odeon)

Sinoči ob 19.02 se je na Grajski cesti v Črnomlju na njivi prevrnil traktor. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanega voznika ter odklopili akumulator. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so poškodovanega na kraju oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Arzenal v Krki

Včeraj ob 4.16 so v bližini Jurke vasi pri Straži v reki Krki opazili vojne ostanke. Pirotehniki so odstranili topovsko granato kaliber 65 mm, topovsko granato 100 mm, 13 kosov pehotnega streliva 7,9 mm, italijanske izdelave, ter minometno mino in vžigalnik 81 mm, nemške izdelave, vse iz obdobja 2. svetovne vojne, in jih na varni lokaciji uničili.

Ob 9.52 je tudi v Višnji Gori moški med sprehodom v gozdu naletel na neeksplodirano ubojno sredstvo. Pirotehnika sta odstranila in na varnem kraju uničila italijansko minometno granato Brixio, kaliber 45 mm iz obdobja II. svetovne vojne.

Poškodovan kolesar

Ob 17.22 sta na Gubčevi ulici v Brežicah trčila osebno vozilo in kolesar. Reševalci NMP Brežice so poškodovanega kolesarja oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Gorel koš za smeti

Ob 14.55 je na Kandijski cesti v Novem mestu gorel koš za smeti. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto.

Kadilo se je iz avta

Ob 7.43 se je na AC odseku pred izvozom Drnovo, občina Krško, kadilo iz osebnega vozila. Gasilci PGE Krško in PGD Cerina so zavarovali kraj, odklopili akumulator in pregledali vozilo. Do požara ni prišlo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RP ČRNOMELJ na izvodu ŠENICA-SKOČIR.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POGANSKE NJIVE, TP GASILSKI DOM STOPIČE, TP GOR. TEŽKA VODA, TP PREPIH;

- od 8.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRMOŠNJICE 2, izvod 1. MLIN+JAVNA;

- od 11.00 do 14.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLEMBERK, TP ŠOLA STOPIČE, TP VERDUN PRI STOPIČAH.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRBOVCE;

- od 12.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KIJ;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. SLATNIK.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7.30 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRMADA, izvod 2. Vodovod;

- od 9.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAČJI DOL, izvod 5. KRIŠTAN VRH;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BABNA GORA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Selo pri Mirni med 8.00 in 12.00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Brezovica Gorjanci, nizkonapetostno omrežje – Proti Krškem, Stipič pri TP med 10. in 15. uro; na področju nadzorništva Brežice pa na območju TP Artiče jug, nizkonapetostno omrežje – Smer Trebež med 8.30 in 10. uro.

