Šel nad podgano, a ustrelil samega sebe; gorelo v Dobruški vasi (foto)

Sevniški policisti so v petek zvečer obravnavali 69-letnega moškega iz okolice Sevnice, ki se je z zračno pištolo ustrelil v roko. Ugotovili so, da naj bi hotel v kurniku z zračno pištolo ustreliti podgano. Pri polnjenju pištole sta bili obe roki v nepravem položaju ob nepravem času – ena dlan na ustju cevi, prst druge roke pa na sprožilcu. Po sprožitvi mu je diabolo - izstrelek zračne pištole kalibra 5.5 mm - obtičal v dlani roke in so mu ga s posegom odstranili v sevniškem zdravstvenem domu, kjer so poškodbe opredelili kot lažje. Pištolo so mu policisti zasegli, da preverijo, ali zanjo potrebuje dovoljenje, danes poročajo s PU Novo mesto.

Pretep v Brezju

V petek popoldne je prišlo iz do sedaj še neugotovljenega razloga v Brezju do pretepa. Po prvih ugotovitvah novomeških policistov je pri tem 30-letnica utrpela lažje poškodba, 32-letnika pa so storilci poškropili z dražečim sprejem, tako da sta mora oba iskati zdravniško pomoč. Za storilci še poizvedujejo.

Kriminaliteta

Policisti so med vikendom obravnavali dva primera kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, tri tatvine koles (Župeča vas, Straža, Čatež ob Savi). Obravnavali so tudi sedem tatvin in dvanajst različnih vlomov.

V petek zgodaj zjutraj so sevniške policiste klicali na Savsko cesto. Tam so opravili ogled vloma v skladišče, od koder so izginile tri motorne žage. Ocenjujejo, da so jim povzročili za okoli dva tisoč evrov škode.

V petek dopoldne do krški policisti obravnavali vlom v gostinski lokal v Kostanjevici na Krki. Storilci so odnesli za okoli petsto evrov menjalnega denarja, skupaj pa lastnikom po prvih ocenah naredili za več kot tisoč evrov škode.

V noči na nedeljo so vlomili v stanovanjsko hišo v Hrastu pri Jugorju. Po prvih ugotovitvah policistov so odnesli nekaj družinskega nakita in lastnikom naredili za vsaj tisoč evrov škode.

V noči na ponedeljek so vlomili v gostinski lokal ob brežiški železniški postaji. Po prvih ugotovitvah so odnesli ročno blagajno z okoli pesto evrov denarja in za zdaj še neugotovljeno količino cigaret.

Danes zgodaj zjutraj so policiste klicali na Ulico 17. oktobra v Črnomlju. Ugotovili, so, da so neznanci vlomili v dve kleti – iz ene so odnesli dve motorni žagi znamke Stihl in veliki komplet akumulatorskega orodja znamke Makita, iz druge pa manjši komplet akumulatorskega orodja Makita. Ocenjujejo, da je škode za več kot devet tisoč evrov.

Zalotili so ga s tujo koruzo

V soboto popoldne so novomeški policisti pri Hudem zalotili 39-letnika iz bližnjega naselja, ki je v avtu vozil 150 storžev koruze, za katero so ugotovili, da izhaja z bližnje njive (ki ni v lasti 39-letnika). Koruzo so mu zasegli in jo izročili lastniku njive. Z dejanjem je imel okoli petsto evrov škode. 39-letnik policistom ni popolnoma neznan, saj so ga v zadnjih letih že nekajkrat ovadili zaradi premoženjskih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj z elementi nasilja.

Mladoletna vlamljala in delala škodo po Šentjerneju

Policisti na številki 113 so bili včeraj popoldne opozorjeni na sumljive osebe na Prvomajski ulici v Šentjerneju, ki so »kljukali« po parkiranih vozilih (preverjali, če bi bilo katero odklenjeno). Policisti so pred enim od poslovnih objektih opazili 15-letnico iz okolice Krškega, v objektu pa zalotili 15-letnika iz Šentjerneja, ki je vlomil v objekt, a ni uspel nič odnesti. Dvojica naj bi imela na vesti tudi poškodovanje parkiranega osebnega vozila na cesti Oktobrskih žrtev (popraskano v celoti, škode bo verjetno za okoli tisoč evrov) in vlom v prostore veterinarske postaje. Policijska preiskava primera še poteka.

Požar v Dobruški vasi

Policisti so obravnavali požar na objektu, ki se je uporabljal za bivanje, in sicer v noči na soboto. Nekaj po polnoči, 19.8.2023, so policisti na interventni številki policije 113 in operaterji na številki za klice v sili 112 prejeli prijavo o požaru lesenega objekta v Dobruški vasi. V času požara, ki so ga pogasili gasilci, v objektu ni bilo stanovalcev. Po prvih ugotovitvah je storilec podtaknil ogenj v notranjosti objekta, ki se je nato razširil po na celotni objekt. Ta je pogorel v celoti.

Policisti preiskujejo primer zaradi suma storitve kaznivega dejanja.

Kršitve javnega reda in miru



Policisti so med vikendom obravnavali 41 dogodkov iz področja javnega reda. Od tega je bilo šestnajst kršitev javnega reda in miru na javnem kraju in ena v zasebnem prostoru.



V petek, nekaj pred polnočjo, so sevniški policisti obravnavali kršitev javnega reda na Trgu svobode – tam naj bi se dve mladoletnici najprej sprli zaradi glasbe, nato pa si izmenjali še nekaj klofut. Pred uvedbo postopka o prekršku se bodo z njima podrobneje pogovorili v prisotnosti staršev.



V soboto dopoldne so policisti iz Šentjerneja obravnavali prijavo kršitev javnega reda in miru v Dobruški vasi. V zaključku so 23-letniku napisali plačilni nalog, za 17-letnika pa prav tako uvedli postopek o prekršku.



V soboto zvečer so policisti napisali plačilni nalog 28-letnemu državljanu Slovaške, ki je na avtocestnem počivališču Grič s pestjo udaril 61-letnika v glavo, da je le-ta padel po tleh. V bližini so bili policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe iz Obrežja, ki so dvojico spravili narazen in na kraj poklicali krajevno pristojne policiste iz Brežic, ki so nasilnežu izdali plačilni nalog.



Krški policisti so v soboto, nekaj pred deveto zvečer, posredovali na Titovi cesti na Senovem. Tam se je sprla, nato pa stepla trojica domačinov, starih od 25, 37 in 41 let. Vsem trem so napisali plačilen naloge.



V nedeljo zvečer so policisti na Otočcu napisali plačilni nalog zaradi lažne prijave kršitve javnega reda in miru. Nekaj po enajsti uri so policisti prejeli klic o domnevnem pretepu, v katerem naj bi bil 30-letnik poškodovan. Ko so policisti prišli na kraj so ugotovili, da si je močnost opit 30-letnik vse skupaj izmislil in so ga kaznovali zaradi lažne prijave.

Prometna (ne)varnost

Med vikendom so policisti obravnavali pet prometnih nesreč z lahkimi telesnimi poškodbami ter 22 z materialno škodo (od tega je bilo sedem različnih povoženj divjadi).

Brežiški policisti so v petek zvečer v Borštu ustavili 24-letnega voznika osebnega avtomobila. Pri tem so ugotovili, da ima na avtu nameščeni različni registrski tablici, ki ne pripadata vozilu, sam pa nima vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli.

Migranti

Policisti policijske postaje Brežice in policijske postaje za izravnalne ukrepe so od zadnjega poročanja na območju policijske uprave Novo mesto obravnavali 664 tujcev, ki so na nedovoljen način vstopili v Slovenijo oziroma ne izpolnjujejo pogojev za bivanje v Sloveniji. Vse so obravnavali na območju Posavja (Jesenice, Obrežje, Slovenska vas, Čatež ob Savi, Trnje, Brežice, Mala dolina, Veliki Obrež, Loče, Trnovec, Dobova, Rigonce). Postopki s tujimi državljani še niso zaključeni, po prvih informacijah pa prednjačijo domnevni državljani Pakistan (265), Afganistana (170) in Maroka (86). Ostali naj bi bili državljani Bangladeša, Rusije, Kameruna, Sierra Leoneja, Gambije, Irana, Alžirije, Šrilanke, Sirije, Nepala, Mongolije, Burundi, Gana, Filipinov, Iraka, Slonokoščene obale, Nepala, Konda, Indije, Egipta, Jemna in Gvineje.

Vikend v številkah

Med vikendom so na interventni številki policije 113 sprejeli 749 klicev, od tega je bilo 263 dogodkov takšnih, ki so zahtevali policijsko posredovanje. Največ zadev je bilo povezanih s področjem mejnih zadev in tujcev, sledijo dogodki iz področja kriminalitete ter javnega reda in miru.

