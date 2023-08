FOTO: Klopotec že drugič pri Milanu Jamšku; za več razumevanja tudi za manjše vinogradnike

21.8.2023 | 13:30

Izurjena ekipa je dvignila klopotec. (Foto: Pavel Perc)

Milanu Jamšku je predsednik DV Šentjanž Simon Šmit izročil listino in stiliziran klopotec.

Cvičkova princesa Nika Martinčič

Kamenško - V vinski gorici Kamenško nad Krmeljem je več odličnih vinogradnikov, saj je Društvo vinogradnikov Šentjanž pretekli petek tam že petič postavljalo društveni klopotec svojim članom, ki so pridelali najboljši cviček na ocenjevanju ob Tednu cvička.

Klopotec bo odganjal škorce iz vinogradov Milana Jamška, ki je skupaj s svojo družino že drugič (prvič so pri Jamškovih postavili klopotec leta 2012) izborno pogostil številne goste v Hiši vina Kamenško. Med temi so bili tudi predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak, aktualna cvičkova princesa Nika Martinčič in ambasador cvička Franci Smrekar.

Priložnostne vinske so bile tudi pesmi pevcev šentjanškega društva, ki so se znova izkazali s hitro postavitvijo klopotca.

11. cvičkova princesa Vesna Perko je spretno povezovala prireditev. »Če se le ozremo naokrog, so vidni uspehi in rezultati njegovega dela: skrbno urejen vinograd, v katerega Milan vloži nešteto svojih ur, cvetje okoli nas pa opozarja, da je pri hiši pomembna tudi ženska roka. S skupnimi močmi sta Milan in Andreja zgradila raj, kjer se družina Jamšek sprošča pod bremeni napornega delovnika,« je povedala.

Milan je pridelal že številna izvrstna, tudi predikatna vina, in zanje prejel visoka odličja. Izrazil je pričakovanje, da bo oblast pokazala več razumevanja tudi za manjše vinogradnike, kajti sicer bodo naslednje generacije težko povrnile podobo sedanje krajine, če bodo opustili vinogradništvo.

Klopotec je blagoslovil župnik Janez Cevec.

