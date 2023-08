FOTO: Nogometaši Krke igrišče zapuščali sklonjenih glav

21.8.2023 | 09:15

Novo mesto - Nogometaši Krke so se včeraj prvič v novi sezoni predstavili domačim navijačem, ki pa nad videnim niso mogli biti zadovoljni. Novomeščani so proti Bistričanom izgubili z 1:2, junak gostov je bil Tomi Gobec, ki je proti koncu prvega polčasa dvakrat zatresel mrežo Dolenjcev. Tekma se je začela z minuto molka v spomin na nedavno preminulega zvestega navijača Trottersov Marka Medleta.

Uvodne minute niso prinesla razburljivega dogajanja na igrišču. A po dobrih 20 minutah ure igre so prvi zapretili domači. Kristijan Blaževski je s predložkom z desne strani lepo našel Tihomira Maksimovića, ki je s prsmi žogo usmeril proti golu, a se je izkazal gostujoči vratar Kristijan Župić. Nekaj trenutkov zatem je bilo znova vroče v kazenskemu prostoru gostov. Kapetan Krke Josip Krznarić je padel po tleh in zahteval enajstmetrovko, saj je bil po njegovem mnenju nad njim strojen prekršek, a sodnikova piščalka je ostala nema. Najlepšo priložnost za zadetek so si domači pripravili v 32. minuti, ko je po desni lepo prodrl Hamza Mešanović in z natančno podajo našel Domna Žura, ki pa je s kakšnih enajstih metrov le oplazil zgornji okvir gola.

Neučinkovitost Krke so Bistričani kaznovali v 38. minuti, ko so povedli iz prve prave priložnosti. Vse je kazalo, da bodo gostje na odmor odšli z minimalno prednostjo, a so nekaj trenutkov pred koncem prvega polčasa izkoristili nezbranost krkašev in podvojili vodstvo.

Krka je na začetku drugega polčasa hitro prišla do zadetka, natančen je bil Tihomir Maksimović, ki je med navijači zanetil upanje po preobratu. A do konca se izid ni spremenil, čeprav sta imeli ekipi kar nekaj priložnosti za zadetek.

Denis Mojstrovič

»Ni lahko sprejeti poraz. Na začetku smo si ustvarili tri priložnosti, iz katerih bi morali zadeti. A po naši napaki so gostje povedli, tehtnica se je mentalno nagnila na njihovo stran, ob koncu polčasa pa smo bili kaznovani za našo pasivno igro in premalo odločnosti v dvobojih. V drugem polčasu smo vršili pritisk, prišli na 1:2, ampak na koncu nam je zmanjkalo, da bi izenačili. Potrebno se bo pobrati, analizirati, kaj smo delali dobro in popraviti, kar je bilo slabo,« je po tekmi dejal trener Krke Denis Mojstrovič.

Med polčasom je v slačilnici fante opozoril na malo več odločnosti, poudaril je tudi, da morajo biti pogumnejši in agresivnejši v dvobojih. »Kot trener nosim odgovornost za ta poraz. Potrebno bo stopiti skupaj in pokazati karakter. Pred nami je nov teden, na naslednjo tekmo gremo ponovno po zmago,« je še dodal.

2. SNL, 5. krog:

Krka : Kety Emmi&Impol Bistrica 1:2 (0:2)

Strelca: 0:1 Gobec (38.), 0:2 Gobec (46.), 1:2 Maksimović (50.).

Krka: Čadež, Mešanović, Lipec, Bedek, Žur (od 63. Perić-Komšić), Jakopović (od 63. Medle), Maksimović (od 69. Gabrovec), Hodžić (od 69. Kancilija), Krznarić, Marković (od 84. Kovačič), Blaževski.

Rudar Velenje : Primorje Emundia 0:1 (0:1)

Nafta 1903 : Fužinar Ravne 2:0 (1:0)

Jadran Dekani : Gorica 0:0

TKK Tolmin : Triglav Kranj 0:4 (0:2)

Brinje Grosuplje: Beltinci Klima Tratnjek 2:1 (2:0)

Vitanest Bilje : Tabor Sežana 1:1 (1:0)

Dravinja : Ilirija 1911 0:0

Lestvica:

1. Brinje Grosuplje 3 3 0 0 9:1 9

2. Nafta 1903 3 3 0 0 10:5 9

3. Kety Emmi&Impol Bistrica 3 2 1 0 5:1 7

4. Primorje eMundia 3 2 1 0 5:2 7

5. Triglav Kranj 3 1 1 1 6:3 4

6. Beltinci Klima Tratnjek 3 1 1 1 5:4 4

7. Ilirija 1911 3 1 1 1 3:3 4

8. Vitanest Bilje 3 1 1 1 5:6 4

9. Dravinja 3 1 1 1 1:3 4

10. Fužinar Ravne 3 1 0 2 4:5 3

11. Krka 3 1 0 2 4:6 3

12. TKK Tolmin 3 1 0 2 2:7 3

13. Tabor Sežana 3 0 2 1 3:9 2

14. Gorica 3 0 1 2 3:5 1

15. Jadran Dekani 3 0 1 2 0:2 1

16. Rudar Velenje 3 0 1 2 2:5 1

