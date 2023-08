Cerjak v finalu evropskega prvenstva do 10. mesta

21.8.2023 | 08:40

Sven Cerjak (z rumeno čelado) je osvojil sedem točk in se uvrstil med deset najboljših mladincev v Evropi. (Foto: AMZS)

Riga - Na finalni dirki evropskega prvenstva v speedwayu med mladinci do 16 let na motociklih s prostornino do 250 kubičnih centimetrov sta Sven Cerjak in Tilen Bračko zasedla 10. in 14. mesto. Zmagal je Danec Mikkel Andersen.

Po sobotnih polfinalih, ko sta se oba slovenska predstavnika uvrstila med najboljših osem, so gledalci spremljali finalno dirko na nekoliko tršem in precej bolj načetem ovalu v latvijski Rigi. Sven Cerjak (AMD Krško) je po 3. mestu v polfinalu poskušal ponoviti uvrstitev med najboljše, a se mu včeraj ni vse izšlo po načrtih. Osvojil je sedem točk (2,1,2,1,1), kar je bilo dovolj za uvrstitev na 10. mesto v evropski mladinski konkurenci.

''Danes so se karte močno premešale. Steza je bila še bolj trda kakor v soboto. Osvojil sem sedem točk in se uvrstil med najboljših 10 mladincev v Evropi. V zadnji vožnji je domačin Damir Filimonov slabše štartal in v prvem ovinku spustil motor vame, kar je pomenilo padec. Dobil sem zopet udarec v levo roko. V ponovitvi sem izvlekel točko in sem zelo zadovoljen z rezultatom,'' je razplet finala komentiral Cerjak.

Tilen Bračko (AMTK Ljubljana) je v soboto po dodatni vožnji in 8. mestu v polfinalu kar nekaj časa čakal na odločitev o nastopu v finalu. Ker se domačin Filimonov ni kvalificiral v finale, mu je pripadlo dodatno mesto. Zadnjo vstopnico za finale pa je nato le dobil Bračko, ki je s 4 točkami (0,1,1,1,1) končal na 14. mestu.

Evropski mladinski prvak je postal Danec Mikkel Andersen, ki je na dirki zbral 14 točk, izgubil je le točko proti svetovnemu prvaku med vozniki od 12 do 16 let z motocikli s prostornino do 250 kubičnih centimetrov Rasmusu Karlsnu. Na tretje mesto se je 13 točkami uvrstil eden izmed sedmih poljskih predstavnikov Kacper Mania, tretji pa je bil z 11 točkami njegov rojak Emil Maroszek.

AMZS; M. K.