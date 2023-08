Alarm v knjižnici

21.8.2023 | 07:00

V Knjižnici Mirana Jarca se je ponoči oglasil alarm. (Simbolna slika; arhiv; T. Urh)

Minulo noč ob 1.22 se je na Rozmanovi ulici v Novem mestu sprožil požarni alarm v prostorih knjižnice. Gasilci GRC Novo mesto so pregledali prostore in resetirali alarm. Do požara ni prišlo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KVASICA na izvodu ČEZ CESTO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TP GRABROVEC, izvod Desno;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRABROVEC.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ADAMIČEVA;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PIONIR CEGELNICA, izvod 1.VEOLIA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLENOVIK.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- med 8:00 do 14:00 občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEŠNJEVEK, izvod MEGLENIK;

- od 8:00 do 11:00 bo prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. MEDVEDJE SELO, izvod 2.PRAPROČE;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADIŠČE PRI TREBNJEM, izvod 1.GRADIŠČE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP HE Boštanj, Sevnica Baron in LR HE Boštanj predvidoma med 7. in 9.20 uro; na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) pa na območju TP Jerman vrh med 8. in 14. uro in na območju TP Brezovica Gorjanci, nizkonapetostno omrežje – Proti Krškem, Stipič pri TP predvidoma med 10. in 15. uro.

M. K.