Komentar: Solidarnost - Umazani škornji, selfiji in UJMA5

20.8.2023 | 18:30

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGD Raka)

solidárnost -i ž (á) … 2. pripravljenost za medsebojno pomoč, sodelovanje: razvijati in krepiti solidarnost med državami, narodi; publ. sodelovati z drugimi republikami v duhu socialistične solidarnosti … // pomoč, sodelovanje: računali so na njegovo solidarnost / fond, sklad solidarnosti, v katerega prispevajo člani kake skupnosti za skupne potrebe ali za pomoč, podporo sočlanom … 3. zavest skupnosti, medsebojne povezanosti posameznikov zlasti v družbenem življenju: delavska, razredna, sosedska solidarnost … imeti zelo razvit čut solidarnosti; socialistični humanizem in solidarnost … (Slovar slovenskega knjižnega jezika)

Tik pred odločilnimi trenutki sobotne dirke mlajših članov na cestni dirki svetovnega prvenstva v kolesarstvu je Portugalec Antonio Morgado, ki mu pred tem pri veliki hitrosti ni uspelo zagrabiti bidona z vodo, prosil Italijana Lorenza Milesija za požirek vode. Italijan je samo odkimal in se pri tem še nekoliko cinično nasmehnil. Slovak Martin Svrček Portugalcu ni le ponudil požirka, ampak mu je dal kar svoj bidon. Pred zaključkom dirke je Italijan deloval najbolj sveže, a mu v boju za srebrno ali vsaj bronasto medaljo kljub sebičnosti pred tem ni uspelo. Preostali medalji sta si razdelila Morgado in Svrček. Slovak Svrček je bil za solidarnost nagrajen z daleč največjim uspehom v življenju.

O solidarnosti je te dni veliko govora. Ne minejo poročila, da v njih ne bi slišali, kako solidarni smo Slovenci in kako znamo stopiti skupaj, kadar je to potrebno. Pa vendar so nekateri solidarni bolj in drugi manj. In iz različnih razlogov. Tudi iz sebičnih. Obiskati prizadete kraje in delati selfije s nesrečnimi prebivalci, kakor to med drugimi počne nekdanja evropska komisarka, ni ravno izraz solidarnosti, tako kot to ni slikanje z lopato sredi tekočega blata (zraven nekoga v res blatnih škornjih) v čistih črnih teniskah in temnih hlačah, na katerih bi se blato, če bi človek res kaj delal, še kako poznalo. In tudi blebetati o tem, kako so poslanci tvoje stranke pomagali pri odpravljanju posledic ujme, in naštevati, kako tisti z drugega ideološkega in svetovnonazorskega pola tega ne počnejo, ni znak tega, kako se znamo Slovenci v težkih časih poenotiti, ampak je precej neokusno spodbujanje razklanosti in pritlehno izkoriščanje nesreče za svoje politične interese.

Kaj je solidarnost, pa tudi političnemu tekmecu omenjenega strankarskega prvaka ni čisto jasno, sicer ne bi v znak solidarnosti razglasil delovnega dneva med nedeljo in praznikom za dela prost dan, za dan solidarnosti. Češ da bodo ljudje prosti dan izkoristili za pomoč prizadetim. Figo bodo. Večina je dodaten prosti dan izkoristila za podaljšan konec tedna, tisti, ki so pa zares šli pomagat, in tistih, ki so to pripravljeni početi, je bistveno več od potreb, pa bi šli pomagat v vsakem primeru. Razglasitev dneva solidarnosti je brca v temo, nepremišljena in nedomišljena populistična poteza, za posledico bo imela le škodo v gospodarstvu, ki bo imelo zaradi poplav že tako dovolj težav.

Nekoliko starejši se še spomnijo solidarnostnih delovnih sobot. Podjetja so delala na sicer prosto soboto in dnevni izkupiček namenila na primer nerazvitim, za pomoč ob potresu ali, tudi to se je zgodilo v Novem mestu, drugemu podjetju, ki se je znašlo v težavah. Tako sta na primer Novoteks in Pionir pomagala Krki. Delavci podjetij, ki so delala na solidarnostno soboto, so pomagali z izkupičkom, z denarjem, ki so ga tisti dan zaslužili. Ta dan so se tudi zaposleni v pisarnah pridružili tistim v proizvodnji. Solidarnostno. Če nekomu daš del svojega zaslužka, si solidaren. Če imaš v znak solidarnosti prost dan, ki ga izrabiš za izlet ali zgolj za počitek, to ni solidarnost. In za manj zaslužka zaradi prostega dne si lahko le manj, in ne bolj solidaren.

Je pa solidarnost to, kar je storila Ukrajina. Čeprav je v vojni, je v Slovenijo na pomoč poslala konvoj s težko mehanizacijo, ki jo v prizadetih krajih ta trenutek najbolj potrebujejo. Če bi bili zlobni, bi lahko rekli, da so se nam Ukrajinci tako oddolžili za »muzejske primerke« tankov, ki smo jim jih solidarnostno podarili pred enim letom. Ampak stroji, ki so nam jih poslali tokrat Ukrajinci, so videti zelo sodobni. Propagandno ozadje te lepe geste ukrajinske države pa tokrat spreglejmo.

Kaj pa SMS UJMA5? Je to tudi solidarnost? Za nekoga, ki si mora teh pet podarjenih evrov odtrgati od ust, zagotovo. Za nekoga, ki je pred tem pustil precej več kot toliko napitnine v pregrešno dragi trendovski restavraciji, pa zagotovo ne. Pri taki katastrofi podariti pet evrov je za večino le lažna potešitev vesti. Kdor ima, lahko nakaže vsaj stokrat več. To pa bi že bila solidarnostna pomoč.

Igor Vidmar