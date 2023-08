Jazzinty se ne bo več vrnil na to mesto

20.8.2023 | 12:30

Čeprav še ni prestopil srednješolskega praga, domačin Julij Ogulin velja za veterana delavnic Jazzinty, ki se jih je udeležil že tretjič, jazz pa je tudi že njegova poklicna izbira. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Z imenitnim zaključnim koncertom udeležencev delavnic se je sinoči v parku pred Kulturnim centrom zaključil letošnji že 23. Jazzinty, festival jazza in mednarodne jazzovske delavnice.

Čeprav se je v Novem mestu letos zbralo nekoliko manj udeležencev kot v rekordnih letih, pa je bila njihova tehnična in ustvarjalna raven morda celo najvišja do sedaj, kar so dokazovali tako vsak večer na jam sessionih v mladinskem klubu LokalPatriot kot tudi na zaključni prireditvi, kjer so precej, drugače kot v preteklosti, ko so ob tej priložnosti izvajali predvsem njihovi ravni znanja prilagojene jazzovske standarde, izvedli pod patronatom odličnih mentorjev pripravljene nove skladbe, pri katerih so precejšen delež avtorstva prispevali sami, sama izvedba pa je bila na zavidljivo visoki ravni.

Nekateri starejši spremljevalci koncertov v sklopu festivala jazzinty so pri tem pripomnili, da danes udeleženci igrajo bolje, kot so to počeli v prvih letih mentorji, a to je nekoliko pretirana primerjava, ki pa v nekaterih primerih morda celo drži.

Visoko oceno pa si letos zasluži tudi odziv občinstva ki je od ponedeljka do sobote vsak večer kljub vstopnini lepo napolnilo ploščad pred kulturnim centrom, ki pa je festival gostila najverjetneje zadnjič, saj naj bi bilo prihodnje leto tu že gradbišče poslovno stanovanjskega kolosa, ki bo zabetoniral še zadnji ostanek nekoč razkošnega novomeškega parka. Tudi ko bo gradnja končana, pa na tem mestu glede na navade nekaterih Novomeščanov, ki kličejo policijo ob vsakem četudi ne ravno najbolj glasnem muziciranju pod njihovim oknom, najbrž ne bo več možno prirejati koncertov.

I. Vidmar

