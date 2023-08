Energetska obnova pri koncu - Občinske stavbe ne bodo prodajali

20.8.2023 | 16:00

Župan Andrej Kastelic in Nataša Rupnik v avli stranskega vhoda v pritličju stavbe, ki bo služila tudi kot prireditveni prostor. (Foto: L. M.)

Mirna Peč - Nekdanja osnovna šola na naslovu Trg 8 vse bolj postaja sodobno urejen prostor in pravzaprav center dogajanja v Mirni Peči. V njem že delujejo več kot uspešen Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, enota Polonca Vrtca Cepetavček ter ambulanta splošne medicine. A z energetsko sanacijo in obnovo stavbe, ki sta zdaj skoraj pri koncu, prihajajo v staro šolo še nove vsebine, tako da bodo z leti vsi prostori zasedeni, lepo urejeni in tudi funkcionalni ter v korist krajanov. To je bil po besedah prvega moža občine Andreja Kastelica tudi glavni cilj, ko so razmišljali o prihodnosti preurejanja šole.

Nekdanja osnovna šola prenovljena in energetsko sanirana – Od 2,8 milijona evrov dobrih 618 tisočakov iz EU – Kmalu tja občinska uprava – V prihodnosti še krajevna knjižnica, kulturna dvorana in vinska klet – V centru nova stanovanja

L. Markelj