Gorel traktorski priklopnik, v Dobruški vasi pa hlev

20.8.2023 | 08:20

Včeraj ob 14.23 je v Pijavicah, občina Sevnica, gorel traktorski priklopnik za nakladanje sena. Gasilci PGD Tržišče so požar, katerega so domačini deloma lokalizirali z ročnimi gasilnimi aparati, pogasili. Priklopnik je delno uničen.

V Dobruški vasi gorel hlev

Ob 22.57 je v Dobruški vasi, občina Škocjan, gorel hlev. Do prihoda gasilcev so požar pogasili lastniki. Na kraju so bili gasilci PGD Škocjan in Grmovlje, vendar njihova intervencija ni bila potrebna.

Gasilci odklepali v bloku

Ob 17.29 so v Naselju heroka Maroka v Sevnici, gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PONIKVE. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.