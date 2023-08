FOTO&VIDEO: Dolenjski kmetje v pomoč poplavljenim gorenjskim kolegom

19.8.2023 | 19:00

Te dni na obeh naših portalih spremljamo, kako se na prizadeta poplavljena območja steka pomoč tudi iz naše regije. Tudi kmetje iz jugo vzhodne Slovenije so takoj po uničujočih poplavah stopili skupaj in priskočili na pomoč prizadetim kmetijam na severu države. Začeli so z zbiranjem bal krme za živino in ostalih svojih pridelkov, da bi vsaj malo olajšali nadaljnje delo oz. kmetovanje kolegov na prizadetih območjih.

Tudi danes zjutraj je več kamionov z Dolenjske krenilo na pot proti Kamniku oz. vasi Potok v Črni. Dostavili so bale in zelenjavo.

Sodelovali so kmetje, podjetniki in posamezniki z Dolenjega Kamenja, PGD Ždinja vas, kmetija Jure Kramar, z Lutrškega sela in Sela pri Šentjerneju. Bale in ostalo so donirali v naslednjih vaseh: Grčevje, Dol, Koti, Vrh pri Pahi, Sela pri Štravberku, Dolenja vas, Jelše pri Otočcu, Zagrad pri Otočcu, Dol. in Gor. Kamenje, Čužnja vas pri Trebelnem, Cikava pri Trebelnem, Ždinja vas, Lutrško selo, Gabrje, Male Brusnice. Na območju Šentjerneja so v organizaciji Robija Goloba pomagali kmetje iz vasi: Vratno, Gradišče, Šentjakob, Sela, Gor. Brezovica, Šentjernej center, Vrbovci, Pleterje kartuzija. Iz Dolenjskih Toplic so pomagali Kmetija Pršina, iz Kostanjevice na Krki Kmetija Turk z zelenjavo in v Podbočju z balami.

Za dostavo pa so poskrbeli CGP d.d, GMS Janez Strajnar s.p. Mokronog, Avtoprevozništvo Joško Kramar s.p. Lutrško selo, Avtoprevozništvo Aleš Majde s.p. Poljane pri Trebnjem in Zarja transport d.o.o. Šentjernej.

M. K.

Foto: Jože Medved

