Svetovno prvenstvo v atletiki: Na Madžarsko po dober rezultat

19.8.2023 | 11:30

Nika Glojnarič (Foto: R. N.)

Klara Lukan (Foto: R. N.)

Šentjernej, Brežice - Barve slovenske atletske reprezentance na SP v Budimpešti bosta branili tudi Brežičanka Nika Glojnarič in Šentjernejčanka Klara Lukan – Obe sta se na prvenstvo uvrstili po točkah – Nika bo nastopila v torek, Klara v sredo

V soboto se v Budimpešti začenja svetovno prvenstvo v atletiki, ki bo vrhunec sezone. Prvo ime slovenske reprezentance je metalec diska Kristjan Čeh, ki brani naslov svetovnega prvaka iz Eugena 2022, med 13 potniki na Madžarsko pa sta tudi brežiška atletinja v teku na 100 m z ovirami Nika Glojnarič in Šentjernejčanka Klara Lukan, ki bo nastopila v teku na 5.000 m.

22-letna Klara Lukan se je letos po skoraj enoletni odsotnosti zaradi poškodbe noge vrnila na atletska tekmovališča. »S potekom letošnje sezone sem zelo zadovoljna. Po lanski poškodbi si nisem predstavljala, da bo moja vrnitev na tekmovalno raven tako uspešna. Res je, da sem vseskozi vestno trenirala, a to še ne prinaša zagotovila za uspeh. Zato sem še posebej hvaležna za ves podporni sistem, ki mi stoji ob strani,« je dejala za Dolenjski list.

Že med zimsko sezono je dokazala, da je zelo hitra. Konec februarja je na finalni tekmi letošnje svetovne dvoranske turneje v Birminghamu v teku na 3.000 s časom 8:44,80 postavila nov državni rekord, ki ga je pred tem kar 21 let držala Helena Javornik. Dobro vzdržljivost in hitrost je prenesla tudi v poletno sezono, na atletskem mitingu v francoskem Montessonu je v teku na 5.000 m s časom 15:01,37 za skoraj sedem sekund popravila še en slovenski rekord.

Glavni cilj sezone pa je bil uvrstitev na svetovno prvenstvo na Madžarskem. Kvalifikacijske norme v teku na 5.000 m, ki je znašala 14:57, ji ni uspelo doseči, tako da se je na prvenstvo uvrstila po točkah. »Na bližajoče se svetovno prvenstvo v Budimpešti grem sproščeno, s pozitivno naravnanostjo in se pretirano ne obremenjujem s konkurenco. Vem, da bo izjemno močna tekmovalna zasedba, a to mi daje samo še dodaten zagon, da se bom bojevala in poskušala iz sebe iztisniti največ,« pravi Šentjernejčanka, ki ima med prijavljenimi tekmovalkami 24. rezultat.

Z velikih tekmovanj ima že kar nekaj izkušenj. Pred štirimi leti je na Švedskem v teku na 5.000 m postala mladinska evropska prvakinja, leta 2021 pa je v isti disciplini na evropskem prvenstvu za mlajše članice v Talinu osvojila srebrno medaljo. Nastopila je tudi na zadnjih olimpijskih igrah v Tokiu, kjer je začela dobro, a približno 1.300 m do cilja povsem izgubila stik z najboljšimi in predčasno končala svoje prve olimpijske igre. Zagotovo se je iz tega nastopa tudi veliko naučila. Na vprašanje, kakšno taktiko teka bo ubrala na svetovnem prvenstvu, odgovarja, da se s trenerjem Tevžem Korentom še nista dogovorila. »Zagotovo bo treba imeti veliko mero osredotočenosti, poguma in odločnosti,« poudarja Klara Lukan, ki je julija v Velenju osvojila naslov državne prvakinje v teku na 5.000 m.

Zadnje tedne ni nastopala, temveč se je posvetila pripravam na svetovno prvenstvo, na Madžarsko bo z reprezentanco odpotovala v nedeljo. Kvalifikacijski tek na 5.000 m je na sporedu v sredo, 23. avgusta.

BLIZU OSEBNEGA REKORDA ALI ŠE HITREJE

Že dan prej bo tekla Nika Glojnarič, ki je letos naredila velik napredek. Kot tretja Slovenka se je v teku na 100 m z ovirami spustila pod 13 sekund. Prvič ji je to uspelo junija na mitingu v Avstriji, ko je s časom 12,92 postavila tudi osebni rekord, drugič pa na državnem prvenstvu, kjer je tekla 12,99. »S sezono sem zelo zadovoljna. Cilj je bil predvsem, da ostanem zdrava, saj sem imela v preteklih dveh letih precej težav s hrbtom in gležnjem. Letos sem nanizala nekaj dobrih rezultatov in pokazala se je možnost uvrstitve na svetovno prvenstvo. Kvalifikacijska norma 12,78 zame ni bila dosegljiva, sem pa pridno zbirala točke na mitingih doma in na tujem, kar mi je prineslo nastop na svetovnem prvenstvu,« pravi 22-letna brežiška atletinja.

Na Madžarskem želi narediti dober rezultat. Upa, da ji uspe teči blizu osebnega rekorda ali še hitreje. Med prijavljenimi tekmovalkami ima 39. rezultat, zato bi bil preboj v polfinale, ki si ga po tihem želi, izjemen dosežek. »Sicer pa je že uvrstitev na to prvenstvo uspeh in potrditev, da sva z atijem, ki je moj trener, dobro delala,« poudarja. Oče Iztok je v Budimpešti ne bo spremljal, saj bo do čim boljšega izida v mnogoboju pomagal njeni sestri Leji na evropskem prvenstvu gluhih na Poljskem.

Nika zadnja dva tedna formo pili na prenovljenem brežiškem stadionu, na katerem ima odlične razmere za trening. »Prej sem trenirala v Dobovi, kjer je atletski krog manjši in sem lahko postavila le nekaj ovir. Zdaj jih lahko končno postavim vse. Veliko delam predvsem za vzdržljivost, kajti med tekom je bila to moja šibka točka,« še dodaja.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista

Rok Nose