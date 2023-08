SPIRIT Slovenija v jugovzhodni regiji

19.8.2023 | 15:00

Predstavniki SPIRIT Slovenija so v sklopu delovnih obiskov lokalnega okolja včeraj obiskali regijo jugovzhodna Slovenija, in sicer Novo mesto, Črnomelj in Kočevje, ter se srečali s predstavniki tamkajšnjega podpornega okolja in lokalnimi gospodarstveniki. V času obiska so se seznanili s stanjem, priložnostmi in izzivi gospodarstva v tem delu države ter s predlogi in pobudami za ukrepe, ki jih tamkajšnji podjetniki najbolj potrebujejo.

Regija JV Slovenija, ki jo sestavlja 21 občin, je geografsko največja slovenska regija in je izrazito izvozno usmerjena, ponaša se z bogato industrijsko tradicijo, prevladujočo vlogo pa ima predelovalna dejavnost. So gospodarsko uspešna regija, pravijo v Spiritu, v kateri je 11.200 podjetij, kar je 5,3 % vseh podjetij v Sloveniji. V regiji delujejo trije inkubatorji.

Predstavniki SPIRIT Slovenija so delovni obisk začeli v Novem mestu, kjer so obiskali Podjetniški inkubator Podbreznik. Srečali so se z direktorjem Razvojnega centra Novo mesto Francijem Bratkovičem, svetovalci SPOT Svetovanje in podjetniškimi mentorji. Predstavili so jim stanje njihovega gospodarstva, ter izpostavili vizijo 15/150/1500 – v naslednjih 15 letih prispevati k odprtju 150 podjetij, ki bodo zaposlovala 1500 ljudi. Med zanimivimi projekti so izpostavili lani ustanovljen Javni inštitut Rudolfovo, znanstveni in tehnološki center Novo mesto, v sklopu katerega uspešno gradijo tehnične kompetence in podpirajo inovativne ideje s tehnološkega in podjetniškega vidika. »V inštitutu povezujemo tri segmente – delo z mladimi, industrijo in znanstveno raziskovalno delo. Rudolfovo je pravzaprav laboratorij za kovanje prihodnosti, v katerem je že 31 zaposlenih« je dodal Bratkovič.

V nadaljevanju so si ogledali LABTEH, laboratorij za tovarne prihodnosti ter se seznanili tudi z delovanjem nekaj inkubiranih podjetij. Kot so zapisali v Spiritu, je podjetje Reusable Technologies d.o.o. tehnološki start-up, ki je razvil tehnološki proces za obnovo in vnovično uporabo najpogosteje uporabljanih litij-ionskih baterij, trenutno pa razvijajo tudi ohranjevalnik energije za gospodinjstva. Podjetje Sensedge, d. o. o./Senzeno/ je že 15 let zavezano k razvoju inovativnih in trajnostnih IoT rešitev s svojimi merilnimi napravami so lani svojim strankam prihranili 6 mio EUR pri zalivanju pridelka. Sledila je tudi predstavitev podjetja Motulii d.o.o., ki je razvilo posebno dvižno platformo za dvig vozil, plovil ali drugih izdelkov do teže dveh ton. Vsa tri podjetja so tudi prejemniki zlatega priznanja za inovacije Gospodarske zbornice Bele krajine za leto 2023. Ogledali so si tudi desko (surf) na električni pogon in inovativne rešitve zanjo, ki jih razvija podjetja Awake, d. o. o., ki je podružnica švedskega startup podjetja in je v kratkem času naredilo preboj na globalni ravni.

Sledil je obisk Podjetniškega inkubatorja Bela krajina v Črnomlju, kjer so se seznanili z delovanjem in aktivnostmi, ki sta jih predstavili direktorica inkubatorja Barbara Papež Lavrič in Ana Granda Jakše, podjetniška mentorica. Inkubator deluje že sedmo leto, na treh lokacijah, v njem je inkubiranih 28 podjetij in pokriva delovanje treh občin: Metlika, Črnomelj in Semič. »Kot celotna regija se tudi mi soočamo s pomanjkanjem delovne sile in z begom možganov, predvsem mladih, izobraženih ljudi, zato si prizadevamo delati z osnovnimi šolami in lokalno srednjo šolo, ter že od mladih nog otroke vzgajati v podjetniškem duhu. Prizadevamo si postati generator podjetniškega in turističnega razvoja v Beli krajini,« je izpostavila Papež Lavričeva.

V nadaljevanju so se srečali s predstavniki podjetja Lanea engineering d. o. o., ki deluje v poslovni coni Tris Kanižarica. Podjetje z 32 zaposlenimi ponuja celovite rešitve za izboljšanje produktivnosti proizvodnje, zmanjšanje odpadkov in zastojev, boljši izkoristek prostora ter skrajšanje pripravljalnih časov in proizvodnih ciklov.

Obisk regije so sklenili z obiskom Podjetniškega inkubatorja Kočevje ter se srečali z direktorjem Markom Stijepićem in sodelavci, ki so jim predstavili njihove aktivnosti: »Inkubator se je specializiral za spodbujanje krožnega gospodarstva (hrana, les), pametnih zgradb in industrije 4.0. Veliko delamo z mladimi, učimo jih programiranja in naprednih tehnologij, mladi na osnovnih in srednjih šolah v sklopu podjetniških krožkov sodelujejo pri reševanju različnih lokalnih izzivov. V prihodnosti nas čaka kar nekaj izzivov, denimo vzpostavitev nove infrastrukture inkubatorja, podpora pri skladiščenju in logistiki ter podpora pri zaposlovanju ustreznega kadra.« Inkubator trenutno sodeluje z nekaj več kot 50 podjetji.

Seznanili so se tudi s tamkajšnjim prodornim podjetjem iSmart, d. o. o., ki se ukvarja s celovitimi rešitvami za pametno kontrolo dostopa v vhodnih vratih in je specializirano za biometrične ključavnice. Podjetje veliko stavi na razvoj, in je v kratkem času postalo eno vodilnih podjetij na področju biometričnih dostopov v Evropi, so še zapisali v sporočilu za javnost.

M. K.

Foto: SPIRIT Slovenija/Lidija VInkovič