Krška nuklearka varna ob morebitnem poplavljanju Save

19.8.2023 | 10:00

Transport zabojnika z izrabljenim gorivom

Zabojniki z izrabljenim gorivnom v suhem skladišču - prestavitev izrabljenega goriva v suho skladišče pomeni konec desetletne tehnološke nadgradnje. (Fotografiji: NEK)

Krško - Nuklearna elektrarna Krško (Nek) je zanesljivo obratovala tudi v vremenski ujmi, ki je v začetku meseca prizadela Slovenijo. Kot so sporočili iz Neka, je nuklearka varna tudi ob morebitnih pretokih reke Save, ki bi presegli 10.000 kubičnih metrov na sekundo, kar je trikratnik pretoka ob nedavnih poplavah.

Nek neprekinjeno in s polno zmogljivostjo obratuje od končanega rednega remonta v začetku novembra lani, so sporočili iz Neka. V preteklem gorivnem ciklusu je neprekinjeno obratovala 513 dni - od končanega remonta maja 2021 pa do začetka remonta oktobra lani.

"Dodatno vrednost tem dosežkom dajejo tudi ekstremne okoliščine - lani, ko so poletje zaznamovali zgodovinsko nizka hidrologija Save in dolgotrajni vročinski valovi, je bila njena letna proizvodnja manj kot dva odstotka nižja od načrtovane, zanesljivo pa je obratovala tudi ob letošnji ekstremni vodni ujmi," so zapisali.

V letih brez remonta, kot je letošnje, sicer Nek proizvede okoli šest milijard kilovatnih ur električne energije, v letih z remontom pa 5,4 milijarde. Polovica proizvodnje, ki jo prevzema slovenski družbenik, pokriva 20 odstotkov porabe električne energije v Sloveniji, polovica, ki jo prevzame hrvaški, pa 16 odstotkov porabe na Hrvaškem.

Elektrarna je umeščena ob Savi, njeno poplavno varnost pa so dosegli z višanjem platoja na levem bregu reke, na katerem stoji, in s protipoplavnimi visokovodnimi nasipi. Pozneje so z uporabo hidravličnega modela na novo določili največje možne poplave in leta 2012 končali zvišanje nasipov.

Ob izgradnji Hidroelektrarne Brežice se je raven reke Save ob Neku zvišala za tri metre, zato smo se z investitorjem dogovorili za ukrepe, ki so zagotovili, da posegi, gradnja in delovanje brežiške hidroelektrarne ne povzročajo negativnih vplivov na obratovanje elektrarne, so dodali v sporočilu za javnost.

Ukrepi so med drugim obsegali nove nasipe, znižanje brežine na desnem bregu reke, vrsto posegov na jezu elektrarne ter posodobitev čistilnih naprav za odstranjevanje naplavin pred vstopom v sisteme Neka.

Vgradili so tudi dodatne varnostne sisteme, umeščene v posebej utrjene zgradbe, ki so protipoplavno zaščitene, saj najnovejši standardi in priporočila predpostavljajo kombinacijo več ekstremnih naravnih dogodkov hkrati. Tako je Nek poplavno varna tudi ob morebitnih pretokih reke Save, ki bi presegli 10.000 kubičnih metrov na sekundo, kar je trikratnik pretoka ob nedavnih poplavah, so sklenili.

STA; M. K.