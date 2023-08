Ko zašpilajo prvokategorniki

18.8.2023 | 13:10

Mentorji so pokazali svojo vrhunskost, nagrajeno tudi za nagradami grammy.

Novo mesto - Festival Jazzinty se v Novem mestu počasi bliža svoji zaključni fazi, sobotnemu koncertu udeležencev delavnic. Pred tem novomeške pa tudi posavske jazzovske navdušence čaka le še drevišnji koncert srbskega bobnarja Pedje Milutinovića in pevke Ivane Vukmirović – Manivi z zasedbo. Predstavila se bosta s projektom Drumbooty, s katerim nam bosta poskusila pokazati, kako daleč smo prišli v procesu spajanja glasbenega razvoja z umetno inteligenco, v drugem delu večera pa nas bo zasedba ene babe in dveh dedcov, Baba ‘n’ Dica imenovana, s svojo interpretacijo poskusila spraviti k plesu v ritmih folk-tronice, šaban-trapa, babuška-popa in podalpskega bluesa.

Matic Štemberger, dobitnik nagrade jazzon

Bojan Zulfikarpašić, najboljši jazz glasbenik Evrope 2005

Koncertom vsak večer sledi jam session v klubu LokalPatriot, kjer je pogosto na odru tudi obetajoči domači kitarist, petnajstletni Julij Ogulin.

A sinusoida letošnjega festivala Jazzinty je svoj vrh dosegla že v preteklih dneh. Po ponedeljkovem in torkovem ogrevanju z imenitno mehiško kontrabasistko in pevko Fuensanto Mendez, kantavtorico Nino Virant in njeno skupino, dijaki ljubljanskega konzervatorija za glasbo in balet ter Kristijanom Krajnčanom je festivalski program dosegel vrhunec v sredo, ko se je Novomeščanom s svojim triom najprej predstavil letošnji nagrajenec natečaja za mlade skladatelje jazzon Matic Štemberger, pianist, za katerega pravijo, da veliko obeta, po v sredo zvečer slišanem pa obete že zelo dobro izpolnjuje. Njegovemu koncertu je sledilo zvočno neurje, ki so ga brez škode za okolje in v veliko zadovoljstvo precej številnega občinstva uprizorili štirje mentorji letošnjih delavnic - brazilski virtuoz na kitari Pedro Martins, ameriški mojster sintetizatorjev Jason Lindner, švicarski bobnar Arthur Hnatek in grški virtuoz na bas kitari Panagiotis Andreou. Čeprav mojstri prihajajo iz različnih glasbenih zvrsti, v katerih so Lindnerju in Andreouju njuno virtuoznost, kreativnost in izvirnost že prepoznali tudi podeljevalci eminentnih glasbenih nagrad grammy, so zelo hitro našli skupni jezik in uprizorili neverjetno fuzijo zvokov in ritmov ter tako predstavili možnosti, ki jih daje povezava akustičnega in digitalnega v glasbi. Če spomin ni zatajil, je bil to najbrž najboljši koncert mentorjev delavnic Jazzinty do sedaj. Ali pa vsaj eden od najboljših.

Podobno bi to lahko trdili tudi za sinočnji koncert v Srbiji rojenega francoskega pianista bosenskih korenin Bojana Zulfikarpašića, ki ga svetovna jazzovska scena pozna pod umetniškim imenom Bojan Z. To je zapisano tudi na spisku dobitnikov naziva najboljši jazz glasbenik Evrope, ki ga je dobil leta 2005. Uprizoril je tako rekoč klasični klavirski koncert, v katerem se s svojimi kompozicijami spretno sprehaja med številnimi ritmi ljudstev z vsega sveta, s tem pa je tudi imenitno sledil motu letošnjega Jazzintyja "preteklost=prihodnost" oziroma fokusom na ljudski glasbi v sodobnem času.

I. Vidmar

