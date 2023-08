Nova šola Loka: Začasni umik z gradbišča

18.8.2023 | 14:15

Gabariti nove, večje šole (Foto: M. G.)

Črnomelj - Prejšnji petek je ob starem delu šolske stavbe Loka črnomaljsko podjetje Komunala s podizvajalci urejalo kanalizacijo, na katero bo priključena nova učilna zidana. Na parkirišču pred vhodom v Srednjo šolo Črnomelj so delavci ravnali podlago za asfaltiranje, za vrtcem, ki so ga odprli novembra lani, so tudi že vidni obrisi bodočega večnamenskega športnega parka. Tudi tam je bilo delovišče živo. Pred dvema tednoma pa so se za gradbiščem nove šole, ki bo zgrajena na lokaciji stare in za katero je država zagotovila 6,8 od 11 milijonov evrov, kolikor je vredna naložba, umaknili vsi stroji, oprema in seveda zaposleni.

Dobra dva tedna sta minila, odkar so utihnili stroji in delavci – Ali zmanjkuje denarja, bodo projekt popravili ali gre za kaj tretjega, ugibajo – Ni prav nobenega razloga za preplah, saj naložba nadaljuje svojo pot, odgovarjajo z občine, pritrjujejo tudi na šoli

M. Glavonjić