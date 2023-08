Črnfest je štartal

18.8.2023 | 10:40

Na sinočnjem odprtju (Foto: Tjaša Miketič, KBŠ)

Črnomelj - Organizatorji festivala Črnfest, to so Klub belokranjskih študentov, Mladinski kulturni klub Bele krajine in Mladinski center BiT, so sinoči otvorili že šestnajsti ''festival smeha, dobre glasbe, kulture in otroškega rajanja''.

Pred glasbenim razvajanjem je koncert z nagovorm odprla vodja festivala Maša Kuzma: ''Naša vizija je ustvariti program, ki bo zadovoljil široko paleto okusov in interesov: od športa do kulinarike, od otroških predstav do vrhunskih koncertov - Črnfest je tu, da vsak izmed nas najde nekaj, kar bo v njem prebudilo iskrice veselja, ne glede na to, kdo je ali kaj ga zanima.''

Svojo podporo in naklonjenost je, kot sporočajo organizatorji, z govorom izkazal tudi župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek. Občina Črnomelj je namreč že od samega začetka eden od glavnih podpornikov Črnfesta.

Sledil je koncert Astrid in njenega benda, ki so publiko ''popolnoma očarali s svojo edinstveno glasbeno zasedbo - izstopala pa je predvsem harfa, katere zvoki so se prelivali čez različne glasbene stile, povezane v mamljivo celoto'' - so zapisali organizatorji.

Četrtkov večer je poleg glasbenega nudil tudi vinsko razvajanje, poleg Črnfest piva pa na letošnjih dogodkih nazdravljajo tudi s Črnfest penino. Njena posebnost je, da je črna penina. Obiskovalci jo bodo lahko poskusili tudi na drevišnjem koncertu in ostalih dogodkih, ki si bodo še sledili do 26. avgusta.

