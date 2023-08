Tanja Fink kuha na taboru otrokom s celiakijo in vsi pravijo, da je hrana odlična

18.8.2023 | 08:00

Tanja Fink se je predala raziskovanju zdrave hrane, med drugim tudi za bolnike s celiakijo. Na sliki: na Taboru Celiac v Dolenjskih Toplicah.

Kaj bo danes slastnega?

Ajda Makar

Fantje, udeleženci tabora, so povedali, da jih nekateri njihovi sošolci najprej niso najbolje razumeli, kaj pomeni imeti celiakijo.

Nasmejana Ajda Makar, ki je že tretje leto zaslužna za tabor otrok s celiakijo. Udeležencev je vsako leto več.

Dolenjske Toplice - Bolniki s celiakijo, doživljenjsko avtoimuno boleznijo, ki jo povzroča gluten v prehrani pri genetsko dovzetnih, imajo pri prehrani kup omejitev. Najtežje je otrokom, ki se morajo včasih še zelo majhni sprijazniti s to boleznijo in z njo živeti.

Prav to, da se poleti ti otroci kljub raznolikim taborom in drugim dejavnostim, ki jih v počitniškem času ne manjka, ne morejo udeleževati, je bil glavni razlog za nastanek tabora otrok s celiakijo v Taboru Mojca Dolenjske Toplice pred tremi leti.

»Bilo mi je nezaslišano, da otroci s celiakijo celo poletje preživijo doma, ker ni varnega okolja, kamor bi lahko šli. Zato sem se odločila, da bom pa jaz kuhala zanje,« pove gostinka Tanja Fink. V njihovi restavraciji Fink& Situla v Novem mestu so namreč že prej ob podpori Društva Celiac Slovenija odprli brezglutensko restavracijo. Tanja se je namreč študiozno in temeljito posvetila raziskovanju brezglutenske hrane in tudi zato so letošnji udeleženci tabora v tem tednu res uživali v odlični hrani, ki jo je pripravljala.

Tabora Celiac Slovenija, ki bo trajal še do jutri, se tokrat udeležuje 32 otrok iz vseh koncev Slovenije, saj takšnih taborov drugod ni.

Ajda Makar, vodja tabora in članica Društva Celiac, ki ima tudi sama od starosti pet let in pol diagnosticirano celiakijo, pove, da so se za tak tabor odločili, da otrokom s to boleznijo ponudijo varno hrano in več kot zadovoljni so, da so se povezali s Finkovo.

»Vsebinsko je 9-dnevni tabor zasnovan tako, da delamo na več kuharskih delavnicah, zasnovanih za brezglutenske stvari, na obisku smo imeli pico peka, delali smo slivove cmoke, pecivo, veliko se tudi pogovarjamo o celiakiji in na obisku smo imeli zdravnika ter psihoterapevta, da jim je lažje to bolezen tudi sprejeti. Delamo pa seveda še marsikaj drugega: gremo tudi na bazen, na grad, v pustolovski park, imamo športne aktivnosti, skratka se zabavamo,« dogajanje na taboru opiše Makarjeva.

Otroci pridejo po repete

Da je hrana odlična, so zatrdili vsi otroci, udeleženci tabora. Ob našem obisku so zajtrkovali hrenovke v listnatem testu, več namazov – z avokadom ter tzatziki, pa jogurt s kosmiči, seveda vse prilagojeno tako, da je brez glutena. Sicer pa jim Tanja Fink v povsem ločeni kuhinji na taboru pripravlja še marsikaj dobrega: pečen kruh, palačinke, kalamare s pečenim paradižnikom, čufte, zelenjavno obaro, pa čokoladni sufle, itd.

»Privilegij je kuhati za tako zadovoljne otroke,« pove Tanja Fink, ki je vesela njihovih pohval in zahval, ter ko pridejo po repete. Kuha to, kar si otroci želijo.

Pohvalno je tudi, da za domov dobijo vse recepte, kar tudi njihovim staršem omogoča lažjo pripravo obrokov. Brezglutenska prehrana je namreč v trgovinah draga.

Več o vtisih s tabora, kako otroci dojemajo to bolezen, in o prizadevanjih Finkove na področju brezglutenske prehrane za bolnike s celiakijo, pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista prihodnji četrtek.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija